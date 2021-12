Un "Ciocchetto" soddisfacente per MM Motorsport: il team lucchese saluta con la top ten la stagione 2021

Altri articoli in Sport

lunedì, 20 dicembre 2021, 14:20

Un bellissimo pomeriggio di festa, sport e aggregazione inserito nel magico contesto natalizio quello vissuto sabato 18 dicembre al Campo scuola Moreno Martini dai piccoli atleti della categoria esordienti di Virtus Lucca, Gruppo Marciatori di Barga e Asd Pegaso impegnati nel Cross di Natale

lunedì, 20 dicembre 2021, 12:33

In una magica e accogliente atmosfera natalizia, si è svolta sabato 18 dicembre a Levigliani di Stazzema la prima edizione della "Cronoscalata all'Antro del Corchia", gara podistica di 3 km

lunedì, 20 dicembre 2021, 09:32

Una vittoria sofferta, ma molto importante per la Nottolini che voleva vincere, soprattutto, per fare un regalo a tutti i suoi tifosi che la seguono con tanto affetto sia in casa che in trasferta

lunedì, 20 dicembre 2021, 08:30

Nella giornata di ieri si è disputata la dodicesima giornata del girone C, del campionato di seconda categoria, dove partecipano le sette squadre nostrane

domenica, 19 dicembre 2021, 22:52

Girone di ritorno che si apre per un successo per la Massese di Rino Lavezzini, corsaro per 2-0 sul campo di un River Pieve che non ha comunque demeritato di fronte ai blasonati apuani

domenica, 19 dicembre 2021, 19:00

Quarto risultato utile consecutivo per il GhivizzanoBorgo, fermato sul 2-2 dalla nobile decaduta Athletic Carpi. La squadra di Vangioni, il cui arrivo in panchina ha letteralmente trasformato, resta sì all’ultimo posto assieme al Borgo S.Donnino ma i presupposti per una risalita verso lidi di classifica più confortevoli ci sono tutti