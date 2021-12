Violenza dopo la partita: quattro calciatori della Massese squalificati per un anno

Altri articoli in Sport

sabato, 4 dicembre 2021, 08:37

La serie promossa dall'istituzione automobilistica lucchese, ufficializzate le classifiche relative al Rally di Chiusdino, si appresta a vivere il suo appuntamento finale assegnando i titoli 2021

martedì, 30 novembre 2021, 20:05

Nuova vittoria per la squadra maschile del Tennis Club Garfagnana impegnata nel campionato Limitato 3.4 ed anche stavolta con un netto 3 a 0. Avversario di turno, sui campi in terra rossa del circolo di Castelnuovo, il TC Ponsacco B che non ha mai impensierito gli atleti del presidente Moreno...

lunedì, 29 novembre 2021, 13:58

Buon fine settimana per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde, dove con il cambio di stagione iniziano gli appuntamenti con le corse prolungate su strada, periodo che precede le gare poi di corsa campestre

lunedì, 29 novembre 2021, 13:55

Stagione terminata per Jasmine Paolini, la venticinquenne tennista di Bagni di Lucca che, ormai da anni, calca le scene dei più importanti tornei internazionali. Una carriera in crescendo, sull’onda di miglioramenti costanti e continui, con la svolta tecnica e mentale grazie a coach Renzo Furlan, ex tennista che non ha...

lunedì, 29 novembre 2021, 10:50

Il Centro Computer Cefa Basket fa due su due in Prima Divisione. All’esordio casalingo, gli uomini di Michele Rocchiccioli superano Massa & Cozzile per 67 a 61 in quella che dovrebbe essere una sfida tra le migliori formazioni del girone

domenica, 28 novembre 2021, 20:23

Incoraggiante prestazione del GhiviBorgo che, all’ultima partita al “Delle Terme” di Bagni di Lucca prima di trasferirsi finalmente nel “Nuovo Carraia”, muove la sua deficitaria classifica imponendo l’1-1 all’Aglianese, quinta forza del torneo, guidata dall’ex Simone Venturi