Sport



65° Campaccio Cross Country: straordinario Ilian Angeli (Orecchiella)

venerdì, 7 gennaio 2022, 09:27

Domenica 6 gennaio si è disputata la 65^ edizione del Campaccio Cross Country, a San Giorgio su Legnano (Milano).

In una gara dominata dagli atleti stranieri, Etiopi su tutti, eccezionale risultato per Ilian Angeli, G.S. Orechiella Garfagnana, classe 2002.

Al debutto nella categoria Seniores/Promesse, al temine dei 10 Km dell'impegnativo tracciato di gara del 65° Campaccio Cross Country, competizione Internazionale che ha dato il via alla stagione 2022 della corsa campestre, Ilian Angeli ha fermato il cronometro a 31:16 conquistando il 19° posto assoluto, alle spalle di CHWISTEK LUKAS (Repubblica Ceca).

Ilian si conferma ai vertici della specialità, pur al debutto nella categoria Promesse, dopo un ottimo 2021 che lo ha visto conquistare il titolo Toscano della categoria Juniores ed un ottimo piazzamento nella finale tricolore di Campi Bisenzio.

Per il poliedrico atleta versiliese in forza al GS Orecchiella Garfagnana e allenato dal tecnico Massimo Santucci, un ottimo viatico per la stagione 2022, che lo vedrà impegnato già nelle prossime settimane con le prove regionali del Campionato di Società di corsa campestre, per la conqua assieme ai compagni di squadra del G.S. Orecchiella Garfagnana dell'accesso alla finale tricolore di corsa campestre in programma a Trieste i prossimi 12 e 13 marzo.