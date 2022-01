Al Ghiviborgo non riesce il bis: il Ravenna si impone al Benelli

Altri articoli in Sport

domenica, 23 gennaio 2022, 18:41

Si sono svolti a Forte dei Marmi i campionati provinciali di corsa campestre giovanili, grazie alla perfetta organizzazione dell’Atletica Pietrasanta che ha allestito un ottimo campo gara e garantito in pieno il rispetto del protocollo sanitario, dando così la possibilità a tanti bambini e ragazzi dagli 8 ai 15 anni...

giovedì, 20 gennaio 2022, 19:13

Era il 1992 quando un giovane arrivato da Benevento entrava ufficialmente nelle giovanili della Lucchese. Quel ragazzo si chiamava Nazzareno Tarantino. Nonostante i molti trasferimenti in giro per l’Italia, Tarantino ha legato la sua carriera calcistica alla maglia rossonera, che ha difeso, a stagioni alterne, per ben sei stagioni

giovedì, 20 gennaio 2022, 19:06

Prima di ieri, il Rimini, capolista del girone D di Serie D, aveva perso una sola volta in 17 partite, segnando 39 volte e subendo solo nove reti. Tutti numeri che danno l’idea dell’impresa del Ghiviborgo, che sul campo di Bagni di Lucca ha sconfitto i romagnoli colpendo per ben...

giovedì, 20 gennaio 2022, 16:42

Giornata da incorniciare per la società del G.S. Orecchiella Garfagnana che si propone come assoluta protagonista ai campionati assoluti regionali di cross

mercoledì, 19 gennaio 2022, 17:43

Non poteva essere più dolce il ritorno in campo per il Ghiviborgo. La squadra di Mister Vangioni ha sconfitto tra le mura di casa la capolista Rimini per 2-1, rilanciandosi prepotentemente nella lotta per non retrocedere

mercoledì, 19 gennaio 2022, 14:02

Il giovane talento romano del G.P. Parco Alpi Apuane – Team Ecoverde Francesco Guerra stabilisce al palaindoor di Ancona in questo fine settimana il nuovo record personale sui 1500 metri in 3’46” migliorando di ben 4” il suo personale sulla distanza