Sport



Castelnuovo pronto alla ripartenza, tra ottimismo e difficoltà

venerdì, 28 gennaio 2022, 12:14

di simone pierotti

La situazione covid, nel complesso, sta andando verso una stabilizzazione: per questo motivo, non dovrebbero esserci nuove sorprese per la ripresa dei campionati di calcio, prevista per il fine settimana del 12 e 13 febbraio. A Castelnuovo sono ben otto le squadre che dovranno tornare in campo, poi a fine mese ripartiranno anche i campionati della scuola calcio, con ben 10 formazioni al via nei vari tornei. Un movimento che ha numeri consistenti a cui, se aggiungiamo le squadre di altre società che ruotano sugli impianti, diventano la bellezza di 20!

“E’ proprio così – commenta il presidente Dino Dini – i numeri sono indicativi perché mai come in questi ultimi due anni, con le problematiche covid, ci rendiamo conto di quanto ci sia bisogno di strutture e spazi per svolgere l’attività. Oltre ai tre tradizionali campi sportivi (Nardini, Comunale Vecchio e Torrite), utilizziamo il campo di Piano Pieve, quello di Gallicano (i primi calci), il palazzetto dello sport di San Romano e aggiungerei anche Ponte all’Ania, dove si allena il team femminile. Eppure le strutture non bastano e organizzare tutto il calendario delle partite diventa quasi impossibile e siamo costretti spesso ad “emigrare” in altri impianti, con conseguente aumento dei costi, che in un momento così difficile, non è una situazione semplice da gestire. Si aggiungono le problematiche legate alle condizioni atmosferiche dei mesi invernali che rendono spesso i campi impraticabili, è evidente che lavoriamo spesso in situazioni di emergenza”.

Una problematica non nuova, ma quali le soluzioni? “Personalmente non ho la bacchetta magica, si fa quello che si può ma ritengo che oggi sia indispensabile avere un campo in sintetico, soprattutto per l’attività della scuola calcio. L’amministrazione comunale di Castelnuovo di Garfagnana, in un articolo apparso sui giornali nel mese di novembre 2020, annunciò un progetto di riqualificazione completa dello stadio Nardini, il quale comprendeva anche la realizzazione del manto sintetico, progetto che avevamo capito fosse esecutivo ed in attesa solo del bando di gara e conseguente avvio dei lavori, probabilmente per motivi legati al “periodo pandemico” per il momento non ci sono stati sviluppi, pertanto auspico che si possa riprendere concretamente in mano il progetto, al riguardo posso dire che a breve incontrerò il sindaco e parleremo anche di questo tema, il quale sono certo, come ha sempre dimostrato fino ad oggi, cercherà di fare il possibile al riguardo, è sempre molto attento alle vicende della società, non passa domenica senza che, alla fine della partita, riceva la sua telefonata per un esame del match.”.

Nonostante le problematiche esposte, comunque, la vostra società non ha penalizzato l’attività, vero? “Esattamente, al centro della nostra azione vengono i giovani e i giovanissimi, abbiamo peraltro voluto dare il nostro contributo in un momento storico complicato, in cui i più piccoli sono stati i più penalizzati sotto forma di socialità. Abbiamo aumentato addirittura le squadre, a partire dai Piccoli Amici 2015/2016 e i Primi Calci 2013/2014, abbiamo allestito la squadra femminile, abbiamo aperto una succursale della scuola calcio a Gallicano. Inoltre per venire incontro alle famiglie, abbiamo azzerato la quota di iscrizione per le annate dei più piccoli della Scuola Calcio. Ricordo inoltre che, da quest’anno, Castelnuovo ha avviato le procedure per la qualifica di Scuola Calcio Elite, con tutta una serie di iniziative rivolte ai nostri allievi e istruttori. Non ultimo, prosegue lo stretto rapporto di affiliazione tecnica con Empoli Academy”.

Altra grossa problematica, figlia del tempo che viviamo, è sicuramente la questione economica che Dini tiene a rimarcare. “Sono presidente da un paio di anni – spiega il massimo dirigente gialloblu – in pratica vivo fin dall’inizio una gestione anomala, in cui ci troviamo ad occuparci di tanti aspetti che vanno al di là dello sport, anzi, spesso prevalgono sullo stesso, non nascondo che mi piacerebbe provare a vivere una stagione da “presidente normale”, dedicandomi solo ed esclusivamente a ciò che fino a due stagioni era la normalità, gestione economica, sportiva e organizzativa. Non ci sono più punti di riferimento e diventa complicato anche cercare e trovare risorse economiche. Recentemente abbiamo lanciato una campagna per chiedere un supporto al tessuto commerciale ed imprenditoriale del territorio, la cosiddetta “Catena per il Castelnuovo”. Non ci aspettavamo nessun risultato particolare, le risposte non sono state molte ma ci sono state, anzi ci tengo a ringraziare calorosamente realtà, anche piccole, che nonostante la difficile congiuntura economica, ci stanno dando una mano e mi riferisco anche agli sponsor, alcuni storici, che hanno confermato il proprio supporto”.

Possiamo dire che per tanti aspetti si naviga “a vista”, ma con obiettivi precisi: come vede il futuro della società e della sua presidenza? “Sono consapevole di tutti i problemi, insieme agli altri soci della società sportiva. Come sono abituato a fare nella vita e nel lavoro, sono uno che non si tira indietro quando ci mette la faccia. Non mi piace apparire tanto per apparire, non sono, se posso usare una metafora, una comparsa dei telegiornali alla “Paolini”. Credo in questo progetto e lo porterò avanti. Come avrete notato, da tempo lavoriamo molto sulla comunicazione, illustrando le varie attività svolte, mettendo in luce le cose positive, raccontando anche i problemi che viviamo quotidianamente”.

Potremmo definirlo una campagna continua di “marketing”? “In un certo senso sì, una società, sia essa sportiva che di altra natura, deve lavorare molto sull’immagine, sul marketing e sulla comunicazione, cosa che in passato non sempre è stato fatto, quindi continueremo a migliorare anche sotto questo aspetto, cercando di individuare soggetti idonei e concreti che possano darci un supporto”.