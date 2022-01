Sport



Colpaccio Ghiviborgo, ma mister Vangioni resta cauto: “Per noi ogni partita è una finale”

giovedì, 20 gennaio 2022, 19:06

di andrea pedri

Prima di ieri, il Rimini, capolista del girone D di Serie D, aveva perso una sola volta in 17 partite, segnando 39 volte e subendo solo nove reti. Tutti numeri che danno l’idea dell’impresa del Ghiviborgo, che sul campo di Bagni di Lucca ha sconfitto i romagnoli colpendo per ben due volte con Bongiorni e Bachini.

Una vittoria che non può che dare carica ad un ambiente che crede ancora fermamente nella salvezza, e che con ancora una partita da recuperare potrebbe persino uscire dalla zona playout.

Il mister della squadra – Walter Vangioni – predica però calma: il campionato è ancora lungo, e per riconfermarsi serviranno equilibrio e concentrazione.

Una vittoria entusiasmante quella di ieri. Come ha visto i suoi ragazzi in campo?

“È vero, abbiamo portato a casa i tre punti, ma il Rimini per tutta la partita ha fatto vedere perché si trova lassù in classifica. Nei primi 25 minuti avrebbe meritato il vantaggio, ma siamo stati bravi e fortunati a reggere, anche grazie al nostro portiere – Nucci – che ha fatto più di un miracolo nella prima frazione. Dopo il nostro primo gol abbiamo giocato un secondo tempo più equilibrato, sbagliando però troppi passaggi e risultando poco incisivi là davanti. Dopo il gol del pareggio c’era il rischio di disunirsi, ma i ragazzi ci hanno creduto e hanno saputo colpire negli istanti finali.”

Si poteva quindi far meglio?

“Si può sempre far meglio, e il nostro obiettivo deve essere quello di crescere partita dopo partita. Avevamo preparato questo incontro in una certa maniera, ma non siamo riusciti a fare quello che ci eravamo prefissati, forse anche per i meriti del Rimini. Se giochiamo sempre come ieri c’è il rischio di perdere parecchi punti per strada, ed è quello che dobbiamo evitare. Se penso che al mio arrivo – alla nona giornata – avevamo cinque punti vedo grandi progressi, ma una vittoria non cambia il percorso che dobbiamo seguire.”

L’arbitro ha espulso due giocatori ed estratto parecchi cartellini. C’era nervosismo?

“Nonostante il tabellino fosse pieno di ammonizioni la partita è stata tutto sommato corretta. Il campo sicuramente non ha aiutato; era molto scivoloso e forse molte entrate difensive sono state valutate troppo severamente. Tra la panchine non c’è stato assolutamente nessun attrito. Colgo anzi l’opportunità di fare un in bocca al lupo al Rimini, una società seria che sa fare calcio nella maniera giusta.”

La vittoria di ieri vi ha fatto allontanare dagli ultimi posti. Si sente più tranquillo?

“Se ci mettiamo a guardare la classifica ora significa che non abbiamo capito niente. Il campionato è lunghissimo, e una vittoria – seppur bellissima – non può ribaltare la situazione che c’era prima. Da qui alla fine dell’anno abbiamo 21 partite, e dovremo sempre scendere in campo come se fosse una finale. I ragazzi lo sanno, sono concentrati e si stanno allenando benissimo.”

Il Ghiviborgo ha le qualità per restare in categoria?

“Penso proprio di sì. Abbiamo una rosa valida che ha dimostrato di saper reggere il livello delle altre squadre. Ovviamente i conti si fanno al termine della stagione, e l’unica cosa che possiamo fare è lavorare senza pensare a una vittoria o a una sconfitta in particolare. Ci sono tante altre squadre nella nostra situazione, sono forti e anche loro ambiscono a restare in Serie D. Ci sarà da divertirsi.”

Quando potremo vedere la squadra giocare nel nuovo stadio?

“Sono fiducioso su un’apertura nel breve termine. Abbiamo una dirigenza e una società serie alle spalle e penso che tra poco ci apriranno le porte della nostra nuova casa. Il poter giocare più vicino ai nostri tifosi sarà un elemento fondamentale nel prosieguo della stagione; starà a noi creare un fortino in cui strappare punti pesanti per la salvezza. Dovremo abituarci all’erba sintetica, ma dopo un periodo di adattamento potrebbe essere un nostro punto a favore.”

Come vede le prossime partite in programma?

“Andiamo incontro ad un periodo di 20 giorni in cui giocheremo ben sei partite. Per la nostra categoria sono veramente tanti incontri ravvicinati, e questo potrebbe incidere sulle nostre prestazioni e la nostra freschezza in campo. Già questa domenica ci aspetta una trasferta difficilissima sul campo del Ravenna, e il mercoledì successivo andremo a sfidare il Seravezza.”

Il Ravenna è una delle migliori squadre del campionato. Spera in un altro colpaccio?

“Il Ravenna, come il Rimini del resto, è una squadra costruita per vincere. Hanno una rosa importante, uno stadio, e la storia parla da sola. Se sbagliamo l’approccio contro di loro rischiamo di perdere la partita già nel primo tempo, ed è per questo che la concentrazione deve essere al massimo. Il nostro obiettivo è quello di tornare a casa con almeno un punto: sarebbe preziosissimo per la nostra classifica.”

Che squadra ha trovato al suo arrivo in società?

“Parlare delle gestioni precedenti e di chi lavorava al tuo posto prima di te è sempre poco rispettoso. L’unica cosa che posso dire è che ho trovato un gruppo di ragazzi preparati e atleticamente pronti, e per questo non posso che ringraziare lo staff che ci ha preceduto. Ovviamente, visti gli scarsi risultati che avevano raccolto, i ragazzi erano un po’ giù di morale, ma penso che sia normale se non riesci a raggiungere i risultati sperati lavorando molto.”

Che cosa ha saputo dare lei a questo gruppo?

Da quando sono arrivato ho deciso di lavorare sul modulo, impostando un 4-3-3 in cui le ali possano dare la profondità necessaria alla manovra dell’attaccante centrale e dei centrocampisti. Anche l’aspetto umano è una cosa importantissima all’interno di una squadra: un risultato non fa un campionato, ci vogliono equilibrio e solidità. Sono concetti semplici ma fondamentali per fare il salto di qualità.

Si è trovato a gestire molti giovani interessanti. Sono pronti per la categoria?

La nostra rosa ha dei giocatori di sicuro avvenire. Già ora alcuni riescono a ritagliarsi uno spazio importante, accumulando minuti ed esperienza che non possono non dare fiducia nelle giocate. L’importante è che non vengano sovraccaricati di responsabilità. Devono crescere senza troppe pressioni e protetti nei momenti di difficoltà, altrimenti il rischio che possano bruciarsi è alto.