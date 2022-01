Sport



Covid, anche la Serie D si ferma. Spazio ai recuperi fino al 23 gennaio

mercoledì, 5 gennaio 2022, 21:35

di simone pierotti

Un po' tutti i comitati regionali hanno deciso lo stop dei campionati dilettantistici e giovanili fino alla fine di gennaio, in attesa che la situazione covid torni alla normalità. Oggi è arrivata la decisione del Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti che ha fermato la Serie D o, più propriamente, ha fatto slittare il calendario delle partite fino a domenica 23 gennaio.

In pratica le giornate programmate per il 9 e il 16 gennaio non si disputeranno e l’intero calendario slitterà in avanti di due giornate. Scelta obbligata alla luce dei continui rinvii per i casi covid nei gruppi squadra che avrebbe reso impossibile il regolare svolgimento delle giornate. Già oggi erano in programma diversi recuperi ma solo due partite sono state disputate. Per la giornata del 9 gennaio, al momento, su 85 match in calendario, ben 59 erano già stati rinviati causa covid.

In attesa di riprendere regolarmente, la LND organizzerà i vari recuperi delle partite fin qui rinviate, sfruttando le giornate del 12, 16 e 19 gennaio, ovviamente se “mister covid” lo permetterà.

Entrando nello specifico del Ghiviborgo, la trasferta di Ravenna è stata così spostata al 23 gennaio, mentre la successiva trasferta di Sasso Marconi è slittata al 30 gennaio. Nel frattempo il team di Valter Vangioni “proverà” a recuperare i due match non disputati, il derby contro il Seravezza del 22 dicembre, e la sfida al Rimini, saltata a causa del maltempo lo scorso 8 dicembre.

Due partite interne sulle quali il Ghiviborgo punta molto per risalire la classifica che, alla luce delle gare da recuperare, potrebbe cambiare notevolmente fisionomia. Così, almeno, tutti si augurano.