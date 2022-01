Sport



Covid: la ripresa dei campionati slitta al 13-14 febbraio

martedì, 18 gennaio 2022, 20:48

Ancora uno spostamento in avanti per i campionati del Comitato Regionale Toscana: la riunione odierna del consiglio direttivo ha deliberato lo slittamento di ulteriori due settimane della ripresa dell’attività ufficiale. Motivazioni? Sono le stesse che avevano portato ad uno spostamento della ripresa dopo la sosta invernale, legato alla situazione attuale dei contagi in Toscana. Ad oggi il picco sembra essere passato pertanto i dirigenti del “pallone regionale” hanno voluto cautelarsi per riprendere con meno rischi. Diverse squadre, verosimilmente, avrebbero avuto problemi a scendere in campo a causa dei noti problemi legati a positività o quarantene.

Al tempo stesso la modifica del protocollo per il rientro post covid degli atleti richiedeva maggiore tempo per permettere ai giocatori già positivi di ottenere la nuova idoneità. Il Comitato regionale ha chiesto alla Figc, in via eccezionale, una riapertura della finestra di mercato e delle liste di svincolo, sia per i dilettanti che i giovani, dal 26 gennaio al 10 febbraio.