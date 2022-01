Sport



Crederci nonostante tutto: il River Pieve di Micchi tra obiettivi e speranze

lunedì, 17 gennaio 2022, 08:37

di andrea pedri

Guidare una squadra in un campionato di Eccellenza non è mai facile. Farlo con una rosa vessata dagli infortuni, e nel pieno di una pandemia, è ancora più difficile. Il River Pieve non ha vissuto una prima parte di stagione esaltante, ma il Mister Edoardo Micchi è convinto che i suoi ragazzi abbiano tutte le carte in regola per confermarsi in questa categoria.

Nell’intervista rilasciata alla Gazzetta, il tecnico ha rimarcato le difficoltà di quest’annata, evidenziando però le qualità sportive e societarie di una squadra che non vuole smettere di crescere.

Si aspettava una prima parte di stagione così difficile?

“Prima dell’inizio del campionato avevamo messo in conto che ci saremo scontrati con alcune problematiche. Dopotutto abbiamo giocato pochissimo in questo ultimo anno e mezzo, e quindi anche la condizione atletica dei ragazzi era da valutare. Non è stato un caso il fatto di aver avuto così tanti infortuni muscolari.”

È forse mancata un po’ di esperienza?

“Giochiamo in un campionato difficilissimo, e molti dei ragazzi che alleno sono alla prima esperienza in Eccellenza. Avremmo potuto avere qualche punto in più: alcune volte ci si è messa la sfortuna, in altre situazioni certi errori individuali ci sono costati molto caro. Però, nonostante tutto, abbiamo il tempo e le qualità necessarie per restare in questa categoria.”

Quando riprenderanno le competizioni ufficiali?

“Con tutte le difficoltà legate alla pandemia è difficile esserne certi. Girano voci su un possibile blocco fino al 13 febbraio, ma non c’è nulla di confermato. Noi nel mentre speriamo di recuperare tutti i giocatori che ancora risultano infortunati, così da essere pronti non appena ci verrà dato il via libera.”

Come sono stati gli allenamenti in questo clima di preoccupazione per il virus?

“È ovvio che un po’ di preoccupazione ci sia sempre. Si ragiona giorno per giorno, cercando di non sospendere mai gli allenamenti. Abbiamo avuto due casi di Covid-19 tra i ragazzi, ma fortunatamente entrambi sono ad oggi negativi e stanno bene. Ci manca l’adrenalina della partita, e nonostante ci alleniamo duramente dal punto di vista atletico non è la stessa cosa.”

Questa situazione precaria ha inciso anche nelle prime dodici giornate?

“Come ho già detto, la cosa che più ci ha frenato sono stati gli infortuni. Certe volte, anche a poche ore prima della partita, non sapevo quanti ragazzi avrei avuto a disposizione. L’ultima volta, ad esempio, mi mancavano ben cinque giocatori. Non ci sono però stati solo lati negativi. I giocatori disponibili hanno fatto benissimo, dimostrando ampiamente di poter continuare in questa categoria.”

Avete dei prospetti interessanti in squadra?

“Oltre a dei giocatori di assoluta esperienza abbiamo dei giovani che possono crescere tantissimo. Quattro di questi – Maggi, Centoni, Pieretti e Faraglia – sono stati preconvocati dalla rappresentativa 2002/2003 regionale toscana che poi parteciperà al Torneo delle Regioni. Per il momento si stanno allenando, ma speriamo che possano rientrare nella rosa definitiva. Per noi del River Pieve è una grande soddisfazione, anche perché nessun’altra squadra ha così tanti giovani nella rappresentativa.”

Lei è ormai un elemento di stabilità in questa squadra. Si vede al River ancora a lungo?

“Penso proprio di sì. Ho trovato un ambiente in cui mi trovo a mio agio, e dopo quattro anni da allenatore mi sento parte integrante della società. In questa squadra sono stato anche giocatore nel mio ultimo anno di carriera, e ho potuto vedere come ci sia l’intenzione di rendere il River Pieve una realtà consolidata.”

È una società che sta crescendo?

“Questa è una società giovanissima, ma che è riuscita a raggiungere dei risultati sportivi impensabili fino a pochi anni fa. I miglioramenti però non sono solo visibili sul campo da gioco, ma in tutto l’organigramma societario e nelle strutture che la società offre. Abbiamo una dirigenza competente che non ci fa mancare nulla, e che ha intenzione di crescere ed espandersi nei prossimi anni. L’obiettivo è chiaramente quello di stabilizzarci e diventare una constante in queste categorie.”

Come vi siete trovati a giocare a Piazza al Serchio?

“L’impianto di Piazza è uno dei più belli della Garfagnana: il manto erboso, gli spalti e gli spogliatoi sono ottimi. Inoltre, la dirigenza del Piazza al Serchio ha dimostrato grande disponibilità e voglia di collaborare. La cosa brutta però è che non è la nostra casa. Sarebbe bellissimo avere uno stadio più vicino ai nostri tifosi. Penso che quello sarebbe davvero un grande salto di qualità da un punto di vista sia sportivo che societario.”

Cosa si aspetta da questo girone di ritorno?

“Sono convinto che con la rosa al completo possiamo giocarcela con tutti. È vero, alcune squadre, come il Tau Calcio e il Lastrigiana, sono state costruite per vincere e hanno delle individualità che possono cambiare la partita, ma sotto il piano del gioco non siamo inferiori a nessuno. Sarà difficilissimo, anche perché non siamo gli unici che a voler restare in Eccellenza, ma noi ci crediamo e abbiamo tutto ciò che serve per far bene.”