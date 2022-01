Sport



Fabrizio De Sanctis si diverte ancora, nonostante l'età, con Motorzone

Fabrizio De Sanctis è un esempio lampante che nello sport non c'è limite di età quando c'è la passione e il divertimento. A 66 anni si è rimesso al volante della sua Mitsubishi evo 9 e lo scorso mese, dopo uno stop di sei anni, è tornato in gara nel 22.o "Prealpi Master Show" di Sernaglia, là dove nel 2015 fece la sua ultima apparizione prima del ritiro dovuto a problemi fisici causati dall'ernia discale che gli riduceva la forza agli arti inferiori. Ma in questi anni non si è mai arreso, sognando di tornare nel suo abitacolo perchè soltanto il rombo dei motori riesce a promuovergli benessere fisico e sociale, quel divertimento che gli consente di superare anche i propri limiti e di raggiungere importanti traguardi come quello di essere l'unico al mondo ad aver partecipato a 30 mondiali consecutivi al rally di Finlandia, più conosciuto come "Mille Laghi".

"Lo sport aiuta a socializzare con le persone-dice il pilota torinese che da diversi anni ha scelto Lucca per trascorrere i suoi anni da pensionato-a costruire amicizie ed il rally da tanti anni l'ho scelto perché si può praticare ad ogni età e continuare a divertirsi come quando si è giovani. Per me non conta il risultato ma essere presente a dare tutto me stesso e continuare ad emozionarmi nei circuiti più importanti come nel Mille Laghi della Finlandia, perché amo il silenzio del Nord e lo stile di vita dei finlandesi. È molto gratificante inoltrarsi nella natura incontaminata di quei posti specialmente nella mite estate accompagnata in agosto da una sia pur flebile luce notturna. Il mio obiettivo e mi impegno per questo è riuscire nel giro di due anni a partecipare di nuovo consolidando il mio record di cui ne vado fiero. Il mio entusiasmo per questo sport è rimasto lo stesso come quando ho iniziato e l'adrenalina sale quando mi confronto con i giovani".

CONOSCIUTO IN MEZZA EUROPA DE SANCTIS HA INSTAURATO UN BEL CONNUBIO CON LA MOTORZONE DI BORGO A BUGGIANO

Gli impegni rallistici di Fabrizio De Sanctis proseguono con la Motorzone di Borgo a Buggiano e abbinando il suo nome a questa scuderia vuole continuare ad emozionarsi partecipando ai rally più importanti che l'hanno visto in passato alla partenza anche in Portogallo, Spagna, Gran Bretagna, Montecarlo, Sanremo e nel 1986 è stato attratto anche dal monsone dell'Asia partecipando alla Hong Kong Pechino. Ha perfino corso nei campionati scandinavi in Islanda ammirando le stranezze della natura con la sua estrema improvvisa variabilità delle condizioni atmosferiche.

"Diciamo che durante le vacanze estive mi dedicavo ad un turismo sportivo associato alle gare di rally. Ho visitato diversi paesi gareggiando nei mitici percorsi con le A112, Fiat 1 turbo, Mazda 323, Mitsubishi Galant, Mitsubishi Lancer, Evo 4, Evo 6, Lancia delta integrale ed oggi sono a mio agio con la Evo 9"

UN RALLYSTA STRAPPATO ALLA SCHERMA

L'estroso pilota torinese è stato in età giovanile anche un buon schermitore. Dopo una lunga attività agonistica iniziata nel 1971 con sciabola e spada, rimase nella scherma come arbitro e presidente del comitato regionale piemontese della Fis. Sempre a Torino gli fu consegnata una targa dal Coni come gentiluomo dello sport italiano. Quindi la scherma è stato il suo primo sport?

"La mia prima esperienza sportiva fu con le attività di Sub. Fui contagiato da mio padre Victor Aldo. Nato a Pistoia nel 1909, diventò un personaggio noto nel movimento futuristico per essere stato un pioniere della cinematografia subacquea in Italia arrivando a collaborare con Mayol ed Enzo Maiorca. È morto nel 1986, non prima di aver costruito la prima cinecamera subacquea ed i suoi documenti sono esposti al Museo del Cinema di Torino. Fu naturale per me fare le prime esperienze anche di pesca subacquea, ma nessuna disciplina sportiva mi ha emozionato come il rally dando tutto me stesso sui tornanti e sulle tortuose strade asfaltate anche a costo di ruzzolare nelle scarpate e non nascondo che è successo anche a me, ma per il vero rallista e questo ce lo insegnano i finlandesi, che hanno dominato la scena mondiale per un trentennio, non esiste la paura ed anzi, ridendoci sopra, si rimette in carreggiata con rinnovata lucidità e senza nessun complesso nella gara successiva."

PILOTA E UFFICIALE DI GARA ALLA "GUAZZELLI" DI LUCCA

Dal 2018 De Sanctis è entrato a far parte dell'Associazione ufficiali di gara Guazzelli di Lucca, continuando a vivere il rally non soltanto in pista ma anche al di fuori acquisendo una esperienza tale da essere apprezzato in gara per quel suo stile istintivo acquisendo nel tempo tanta esperienza nel gestire la macchina in base al terreno ma anche acquisendo le basi per far rispettare le regole con compiti delicati di controllo e sorveglianza nelle gare stesse.

NAVIGATO DA MONICA TARCHIANI

Attualmente De Sanctis è navigato da Monica Tarchiani, compagna nell'equipaggiamento dell'abitacolo della sua auto ed anche nella vita di tutti i giorni. È" stata lei a stemperargli la tensione nel suo ritorno alle gare.

"Non nego che nella gara delle Alpi trevigiane ero invaso da una forte tensione allo start per il ritorno alle corse dopo diversi anni. Una tensione ancora maggiore del mio esordio avvenuto nel 1981. Poi una volta che le ruote hanno cominciato a girare mi sono sbloccato ed ho dato sfogo al mio istinto tornando a gestire l'esuberanza del motore."

IN FRANCIA E FINLANDIA I MIGLIORI PILOTI

In questi giorni a Montecarlo c'è stata l'ennesima sfida fra i due piloti francesi dominatori dei campionati mondiali tanto che hanno vinto 17 delle ultime 18 edizioni. Questa volta l'ha spuntata il nove volte campione Sébastien Loeb che alla guida della Ford Puma M-Sport ha preceduto Sébastien Ogier aprendo l'era ibrida del rally. Come mai continuano a dominare la scena mondiale i piloti del Nord Europa?

"In Italia-conclude De Sanctis- la Federazione nel percorso di sviluppo finanziario degli investimenti centra l'attenzione su troppi piloti. Un'attenzione più marcata e concentrata sia in Finlandia che in Francia su quei pochi piloti che hanno così l'opportunità di aumentare la loro efficienza operativa con auto adeguate. In Italia non mancano piloti di buon livello però non vengono sfruttate al meglio le loro capacità".