G.S. Orecchiella in Portogallo per la Coppa Europa per Club di cross

Altri articoli in Sport

lunedì, 31 gennaio 2022, 11:02

La settimana che anticipa la seconda prova regionale del CDS di corsa campestre e' stata densa di appuntamenti e di belle prestazioni per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde

domenica, 30 gennaio 2022, 19:10

Sarebbe potuta essere la partita della svolta, ma la trasferta emiliana per il Ghiviborgo è stata più ostica del previsto, e si conclude con una sconfitta amara che complica tremendamente i piani salvezza della squadra di Mister Vangioni

venerdì, 28 gennaio 2022, 12:14

La situazione covid, nel complesso, sta andando verso una stabilizzazione: per questo motivo, non dovrebbero esserci nuove sorprese per la ripresa dei campionati di calcio, prevista per il fine settimana del 12 e 13 febbraio

mercoledì, 26 gennaio 2022, 19:28

Nonostante l’ottima prestazione, difficilmente Walter Vangioni potrà essere felice del risultato di oggi. Giocare ogni tre giorni si sta rivelando estremamente usurante per i biancorossi; una fatica che impedisce di capitalizzare le molte occasioni della partita e che costringono il Ghiviborgo ad uscire dal campo con un magro bottino

mercoledì, 26 gennaio 2022, 15:35

Sono Manuel Innocenti e Simone Marchi, i vincitori del 16° Premio Rally Automobile Club Lucca. La serie, promossa dall'istituzione automobilistica provinciale, ha elevato i due conduttori nelle separate classifiche "piloti" e "navigatori", esprimendo massima incertezza fino all'ultimo degli undici appuntamenti in programma, il Ciocchetto Event di fine dicembre

mercoledì, 26 gennaio 2022, 13:50

Il Tennis Club Garfagnana di Castelnuovo centra la finale del campionato invernale di Quarta Categoria. Domenica sfida decisiva a Campi Bisenzio dopo il successo in semifinale, sui campi di casa, contro il CT Abbadia San Salvatore