G.S. Orecchiella sugli scudi ai regionali di cross: primi con le donne, secondi con gli uomini

giovedì, 20 gennaio 2022, 16:42

Giornata da incorniciare per la società del G.S. Orecchiella Garfagnana che si propone come assoluta protagonista ai campionati assoluti regionali di cross. La prima prova, disputata domenica scorsa sui prati di Sinalunga, ha visto gli atleti biancoazzurri ai primissimi posti, in piena lotta per i titoli assoluti in palio il prossimo mese e vicini alla qualificazione alla Festa nazionale del cross.

Eccezionale la squadra femminile che ha dominato la propria prova, salendo sui due gradini più alti del podio: prima assoluta Clementine Mukandanga davanti ad Ilaria Spighi. Nelle prime dieci altre tre “aquile”: 5° posto per Cecilia Basso, 9° posto per Annalaura Mugno e 10° posto per Clara Costadura. Bene anche le altre due portacolori, Gianfranca Secci e Carla Neri. Con questi risultati il team femminile è al primo posto di società con 8 punti, davanti al G.S. Lammari con 38.

Giornata straordinaria anche in campo maschile con la squadra che si piazza al secondo posto regionale, ad un solo punto dal G.P. Parco Alpi Apuane, con due atleti sul podio. A livello individuale secondo posto per l’eterno Simukeka e terzo posto per il giovane (2002) e promettente Ilian Angeli. Ottime prestazioni anche per Girma Castelli, 11°, Fabrizio Ridolfi, 23°, Fabio Salotti, 35°, Raffaello Bevilacqua, 67°, Andrea Vassalle, 78°, e Federico Matteoni, 87°.