Ghiviborgo, Fiori nuovo ds del settore giovanile

lunedì, 17 gennaio 2022, 19:10

La società Ghiviborgo VDS annuncia che Francesco Fiori è il nuovo direttore sportivo del settore giovanile.



"Ci piace ricordare il suo passato sportivo - si legge in una nota della società - con un trascorso da giocatore professionista, proseguito poi con la carriera da allenatore. Il ruolo che andrà a ricoprire, che la società reputa fondamentale, conferma ulteriormente, ove ve ne fosse bisogno, l'importanza sempre maggiore che attribuiamo al settore giovanile e la rinnovata determinazione affinché nel futuro diventi il fiore all'occhiello della nostra società".



"In quest'ottica - conclude - auguriamo a Francesco Fiori buon lavoro e le migliori soddisfazioni per questa nuova avventura che percorreremo insieme".