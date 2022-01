Sport



Ghiviborgo sprecone e il Seravezza ne approfitta: al Comunale un punto per parte

mercoledì, 26 gennaio 2022, 19:28

di andrea pedri

1-1

GHIVIBORGO VDS (4-3-3): G. Nucci; A. Grea, L. Baggiani, G. Lauria (38’ pt Y. Sadek), F. Sorbo; C. Monacizzo, F. Fazzi, A. Isufaj (37’ st G. Cicali); M. Bongiorni, E. Nottoli, S. Bachini (37’ st E. Belluomini). A disp.: D. Calu, J. Velani, T. Molinaro, F. Campani, L. Tragni, L. Giulianelli. All.: Vangioni Walter

SERAVEZZA POZZI CALCIO (4-3-3): E. Lagomarsini; G. Cavalli, M. Granaiola, L. Benedetti, A. Vietina (1’ st M. Silvano); F. Maccabruni, G. Diana, L. Da Pozzo; M. Zanoli, B. Bedini, E. Fantini (37’ st A. Marchini). A disp.: M. Calzetta, F. Magistrelli, S. Rodriguez, M. Pezzani, S. Santochirico, A. Mancino, E. Maffei. All.: Incerti Massimiliano

Arbitro: Ilaria Bianchini (Terni)

Assistenti: Preci Zef (Macerata), Singh Daljit (Macerata)

Marcatori: 39’ pt S. Bachini (G), 2’ st L. Benedetti (r) (S)

Ammoniti: L. Baggiani (G), M. Bongiorni (G), A. Isufaj (G), B. Bedini (S), F. Maccabruni (S), E. Fantini (S), M. Granaiola (S)

Espulsi: M. Zanoli (S)

Note: 42’ st – gol annullato al Seravezza per fuorigioco

Nonostante l’ottima prestazione, difficilmente Walter Vangioni potrà essere felice del risultato di oggi. Giocare ogni tre giorni si sta rivelando estremamente usurante per i biancorossi; una fatica che impedisce di capitalizzare le molte occasioni della partita e che costringono il Ghiviborgo ad uscire dal campo con un magro bottino. Qualche campanello d’allarme si era già visto nella prima frazione, con un Ghiviborgo in pieno controllo – e che segna con Bachini al 39’ – ma che rischia lo svantaggio al 21’ con Fantini, che a tu per tu con Nucci sbaglia clamorosamente.

Il secondo tempo conferma le disattenzioni dei Colchoneros, che pochi secondo dopo la ripartenza concedono al Seravezza un rigore per fallo di Baggiani poi realizzato da Benedetti.

Il Ghiviborgo prova insistentemente a riportarsi avanti, ma anche la fortuna non sembra girare a favore degli uomini di Vangioni: solo la traversa nega la gioia del gol a Nottoli.

Il Seravezza riesce a reggere alle sfuriate degli avversari anche dopo l’espulsione di Zanoli, e fa venire i brividi al Ghiviborgo al 42’, segnando la rete del vantaggio poi annullata per fuorigioco.

A dispetto della sconfitta di Ravenna, i biancorossi questa volta tornano negli spogliatoi con la sensazione di aver perso due punti che sarebbero stati importantissimi, ancor di più se si considera che la prossima gara – anche questa tra tre giorni – si giocherà con una diretta concorrente per la Salvezza.

Il Ghivizzano dovrà infatti sfidare fuori casa gli emiliani del Sasso Marconi, distanti solo due punti e con lo stesso numero di partite giocate. Vincere sarà necessario, o il rischio di scivolare nuovamente nei bassifondi della classifica potrebbe non essere più solo una possibilità.