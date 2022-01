Sport



Gp Apuane, ancora un record per Francesco Guerra

mercoledì, 19 gennaio 2022, 14:02

Il giovane talento romano del G.P. Parco Alpi Apuane – Team Ecoverde Francesco Guerra stabilisce al palaindoor di Ancona in questo fine settimana il nuovo record personale sui 1500 metri in 3’46” migliorando di ben 4” il suo personale sulla distanza.



Questo ottimo risultato fa ben sperare per il prossimo campionato nazionale sulla distanza del 6 febbraio 2022 dove sempre a Ancona si assegnaranno i titoli individuali tricolore. A Carrara nel rinnovato palazzetto indoor lo specialista master dei 1500 Francesco Nardini e argento della categoria MM 50 in 4’58”. Sempre in questo fine settimana vittoria alla 6 ore della Maremma per il sestetto formato da Roberto Ria, Daniele Sandroni, Giacomo Bruschi, Yuri Mazzei, Michele Checcacci e Bruno Dragoni che percorrono in 93,7 km del tracciato alla media di 3’50” al km.