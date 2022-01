Sport



Gp Apuane, Gemelle Lucaci in evidenza nel week-end

lunedì, 10 gennaio 2022, 11:10

Fine settimana ricco di appuntamenti e di ottime prestazioni per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde. Sabato 8 gennaio, a Caserana, alla "Cronocaserana", ottimi ori di categoria per il sempre verde Lorenzo Checcacci e il nuovo membro della categoria Argento Francesco Frediani, argento per Ioana Lucaci, bronzi per Andreea Lucaci ed Elena Genemisi e buone prove per Mirko Tarantola, Marco Bonacchi, Roberto Ria, Giacomo Bruschi, Andrea Innocenti, Massimiliano Frandi, Roberto Gianni, Fabio Belletti, Fabrizio Santi ed Erika Bertoncini; Domenica 9 Gennaio, a Montecatini, alla "Montecatini Half Marathon", ottimo oro di categoria per Marco Osimanti, bronzi di categoria per Daniele D'Andrea e Rocco Cupolo e buona prova per Gianfranco Ciccone sulla distanza dei classici 21km; sempre a Montecatini, nella gara a staffetta di contorno alla mezza maratona, oro assoluto per la coppia formata dalle gemelle Andreea e Ioana Lucaci e argento per Federico Esposti e Nicola Vanni; a Trieste, alla "Corsa della Bora", buone prove per Giulia Bordina e Andrea Meschi, rispettivamente sulle distanze di 18 km e 42 km. Molta attesa per il primo importante appuntamento societario previsto per Domenica 16 Gennaio: sui prati di Sinalunga (Arezzo) la societa' del presidente Graziano Poli cerchera' di confermarsi durante la prima giornata dei campionati regionali di corsa campestre per la dodicesima volta consecutiva.