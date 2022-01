Sport



Gp Apuane, Micheli-Verona-Terrasi per il podio assoluto

lunedì, 17 gennaio 2022, 11:07

Parte con il primo posto assoluto a squadre l'avventura del GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde sui prati di Siena. A Sinalunga, al primo appuntamento stagionale per societa', la squadra del presidente Graziano Poli ha risposto presente: grazie alle migliori prestazioni di Filippo Micheli (4 assoluto), Giacomo Verona (5 assoluto) e Alessio Terrasi (6 assoluto), i biancoverdi hanno conquistato la testa della classifica maschile per societa' con 15 punti, seguiti dal GS Orecchiella con 16 punti e dall'Atletica Castello con 37 punti. Non solo Micheli, Verona e Terrasi ma ottime prove sono arrivate con Ivan Antibo (7 assoluto), Alessandro Brancato (8 assoluto), Emanuele Fadda, Stefano Bascherini, Nicolo' Bandini, Filippo Baldini, Mirko Tarantola, Marco Sagramoni e Massimiliano Frandi. Se al maschile il risultato e' stato ottimo, non da meno sono state le ragazze di Piazza Umberto, con Ioana Lucaci, Erica Togneri ed Erika Bertoncini che hanno completato la prova sociale con il decimo posto a squadre. Prossimo appuntamento con la fase finale prima della "Festa del Cross" (valida come Campionato Italiano di corsa campestre individuale e per societa' a Trieste) e' previsto in quel di Castelfiorentino Domenica 13 Febbraio, dove gli uomini cercheranno la conferma di campioni regionali per il dodicesimo anno consecutivo e le donne di ben figurare al loro secondo anno di attivita'.