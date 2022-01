Sport



Il Ghiviborgo dura solo un tempo: brutta sconfitta in casa del Sasso Marconi

domenica, 30 gennaio 2022, 19:10

di andrea pedri

2 – 0

SASSO MARCONI (4-3-3): Aureli; Luccarini, Testoni, Pedrelli, Serra; Colarieti (41’ st Draghetti), Ollila (34’ st Grazdhani), Torielli; Errichiello (30’ st Boriani), Monti, Jassey (25’ st Dondi). A disp: Genovese, Gobbi, Biguzzi, Medi, Baietti. All: Luigi della Rocca

GHIVIBORGO VDS (4-3-3): Nucci; Mosti (40’ st Sadek), Baggiani, Monacizzo, Sorbo; Grea, Fazzi (32’ st Belluomini), Bachini; Bongiorni, Nottili, Cicali (10’ st Isufaj). A disp: Calu, Velani, Molinaro, Campani, Tragni, Giulianelli. All: Walter Vangioni

Arbitro: G. Verrocchi

Assistenti: A. Arizzi, F. Mezzalira

Marcatori: 8’ st Serra (S), 22’ st Errichiello (S)

Ammoniti: Errichiello (S), Jassey (S), Testoni (S), Serra (S), Grea (G), Mosti (G)

Espulsi: Nessuno

Sarebbe potuta essere la partita della svolta, ma la trasferta emiliana per il Ghiviborgo è stata più ostica del previsto, e si conclude con una sconfitta amara che complica tremendamente i piani salvezza della squadra di Mister Vangioni.

Risultato a parte, quello che appare più evidente è la stanchezza dei biancorossi, fiaccati da questo lungo tour de force che li ha costretti a giocare ogni tre giorni nelle ultime settimane.

Fino a che le gambe hanno retto il Ghiviborgo ha impostato un’ottima partita, tenendo testa al Sasso Marconi per tutta la prima frazione, e andando vicinissimo al vantaggio al 38’: Bachini tocca su una respinta del portiere avversario su tiro di Bongiorni, e la sua conclusione esce di pochi centimetri.

Nel secondo tempo invece la situazione cambia drasticamente. I colchoneros iniziano ad andare in affanno sul possesso palla degli emiliani, e il gol di Serra dopo pochi minuti dall’inizio del secondo tempo è una mazzata dalla quale i ragazzi di Vangioni non riusciranno più a riprendersi.

Cicali prova con un tiro da fuori area ad impensierire Aureli al 55’, ma per il resto la seconda frazione è quasi unicamente a tinte giallonere, con Errichiello che al 67’ chiude definitivamente i giochi dopo una grande azione individuale di Jassey.

La sconfitta di oggi rende complicatissima la situazione in classifica del Ghiviborgo: i biancorossi hanno infatti giocato più partite di tutte le dirette concorrenti per la salvezza, e non può che sperare che quest’ultime facciano dei passi falsi nei loro incontri di recupero per evitare di sprofondare negli ultimi posti.

A complicare ulteriormente le cose ci si mette anche un calendario intasatissimo e poco benevolo.

Tra tre giorni il Ghiviborgo sarà nuovamente in campo, questa volta in casa, contro un’altra compagine emiliana: il Lentigione, terzo in classifica e con la seconda miglior difesa del campionato.

Gli uomini di Vangioni dovranno fare un’impresa per strappare un risultato. La vittoria di poche settimane fa però, insegna che tutto è possibile.