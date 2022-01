Sport



Il Ghiviborgo è società affiliata Acf Fiorentina

lunedì, 10 gennaio 2022, 21:45

La società del Ghiviborgo, con una nota, comunica che è entrata a far parte, dalla corrente stagione sportiva, delle società affiliate Acf Fiorentina.

"Per noi - dichiara la società della Mediavalle - non si tratta solo di applicare uno scudetto sulle nostre maglie, ma vuol essere un passo fondamentale per la formazione dei giovani calciatori, degli allenatori e degli stessi dirigenti che potranno avvalersi, nel loro percorso di crescita, delle esperienze e delle professionalità che l’Acf Fiorentina mette a disposizione di tutte le società affiliate".

"Tutto questo - sottolinea la dirigenza - avverrà dal mese di febbraio (emergenza Covid permettendo) con sedute specifiche sia a distanza, che con la presenza fisica di istruttori dell’Acf Fiorentina presso i nostri impianti sportivi".

"Quanto sopra è significativo dell’attenzione che la nostra società pone verso il settore giovanile - conclude -, consapevoli della sua importanza non solo sportiva, ma soprattutto sociale e di attenzione verso il nostro territorio".