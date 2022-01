Sport



Impresa del Ghiviborgo contro la capolista

mercoledì, 19 gennaio 2022, 17:43

di andrea pedri

2-1

GHIVIBORGO VDS (4-3-3): G. Nucci; L. Mosti, L. Baggiani, F. Sorbo, A. Grea; G. Lauria, F. Fazzi, C. Monacizzo; E. Belluomini (21’ st M. Bachini), A. Isufaj, M. Bongiorni (45’+1 st Y. Sadek) A disp.: D. Calu, G. Cicali, T. Molinaro, F. Campani, L. Tragni, L. Giulianelli, J. Velani. All: Vangioni Walter

RIMINI (4-3-3): C. Marietta; L. Lo Duca, F. Carboni, F. Cuccato (14’ st N. Pietrangeli), L. Contessa; S. Tonelli, A. Pari (14’ st S. Tomassini), S. Greselin; G. Gabbianelli (25’ st A. Ferrara), G. Piscitella, D. Germinale (25’ st F. Mencagli). A disp.: G. Piretro, J. Deratti, A. Tanasa, D. Kamara, S. Andreis. All: Gaburro Marco

Arbitro: Jules Roland Andeng Tona Mbei (Cuneo)

Assistenti: Luca DeGiovanni (Novi Ligure), Leonardo Rossini (Genova)

Marcatori: 45’+2 pt M. Bongiorni (G), 90’ N. Pietrangeli (R), 90’+3 st M. Bachini (G)

Ammoniti: M. Bachini (G), G. Nucci (G), S. Greselin (R), G. Gabbianelli (R), F. Cuccato (R), S. Tonelli (R)

Espulsi: A. Isufaj (G), L. Lo Duca (R)

Non poteva essere più dolce il ritorno in campo per il Ghiviborgo. La squadra di Mister Vangioni ha sconfitto tra le mura di casa la capolista Rimini per 2-1, rilanciandosi prepotentemente nella lotta per non retrocedere. I biancorossi coronano un’ottima prima parte di gara passando in vantaggio nei minuti finali del primo tempo con Bongiorni. Nella ripresa i romagnoli acciuffano il pareggio al novantesimo con Pietrangeli, ma i biancorossi chiudono la pratica con Bachini negli ultimi istanti del match.

Una partita, quella di oggi, estremamente muscolare e giocata con parecchio nervosismo. L’arbitro ha infatti espulso Isufaj per il Ghiviborgo e Lo Duca per il Rimini, e ha sanzionato ben altri sei giocatori – e un dirigente romagnolo – con un cartellino giallo.

Con questa vittoria il Ghiviborgo sale a 17 punti, abbandonando l’ultima posizione per arrivare in piena zona playout e con ancora una partita da recuperare.