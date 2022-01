Sport



Jasmine Paolini cerca la prima vittoria agli Australian Open

sabato, 15 gennaio 2022, 11:04

di simone pierotti

Ha da pochi giorni compiuto 26 anni ed ha probabilmente raggiunto la piena maturità mentale – atletica: Jasmine Paolini è una tennista in continua crescita e, dopo gli splendidi risultati della passata stagione, si presenta al 2022 con un preciso obiettivo.

Raggiunto il primo step, quello di entrare stabilmente tra le prime cento giocatrici del mondo, adesso Jasmine punta direttamente alla top 50, posizione che al momento sta sfiorando. Oggi è n° 52 del ranking Wta, posizione che le permette di prendere parte a tutti i principali (e maggiormente remunerativi) tornei della stagione.

Il 2022 è iniziato in maniera positiva per la tennista di Bagni di Lucca, con buone prestazioni ai due tornei di “rodaggio” della stagione australiana, Melbourne 1 e Adelaide. Due vittorie e due sconfitte costituiscono il bilancio delle prime due settimane di attività: vittorie contro la Schmiedlova e la Sanders, sconfitte contro la Begu e la Davis. A questi risultati va aggiunta la brillante finale raggiunta nel torneo di doppio di Melbourne 1 assieme a Sara Errani. Adesso il vero obiettivo di inizio stagione: da lunedì la Paolini prenderà parte al primo Slam dell’anno, gli Australian Open. Il primo turno la vedrà opposta alla rumena Elena Gabriela Ruse, n° 82 del ranking Wta. Sarà una gara difficile ma equilibrata, in cui Jasmine cercherà di ottenere quella che sarebbe la prima vittoria in assoluta agli A.O., dopo i primi turni del 2020 e 2021.