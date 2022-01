Sport



Piccole Aquile di nuovo in volo: titolo provinciale a squadre

domenica, 23 gennaio 2022, 18:41

Si sono svolti a Forte dei Marmi i campionati provinciali di corsa campestre giovanili, grazie alla perfetta organizzazione dell’Atletica Pietrasanta che ha allestito un ottimo campo gara e garantito in pieno il rispetto del protocollo sanitario, dando così la possibilità a tanti bambini e ragazzi dagli 8 ai 15 anni di correre in piena sicurezza.

Il gruppo sportivo Orecchiella Garfagnana ha colto l’occasione per portare le proprie Piccole Aquile a mettersi in gioco nell’affascinante specialità del cross invernale. Risultati straordinari per la squadra garfagnina sia a livello individuale che di squadra, infatti grazie ai piazzamenti ottenuti nei 1500 mt le ragazze biancocelesti hanno vinto il titolo provinciale di società con la vittoria e titolo individuale di Stella Pastine e ai lusinghieri piazzamenti di Marialaura Angelini quarta all’ esordio e primo anno in categoria, Aurora Ovbude quinta e Monia Grassi settima.

Altro titolo individuale per Augusto Orsi che arriva primo sui 2500 mt tra i Cadetti, medaglia di bronzo per Federico Pennacchi primo anno in categoria agonistica dei Ragazzi, come i compagni Alessio Cinapri e Sergio Turriani che hanno ben figurato al loro esordio stagionale. La giornata si è chiusa con le corse promozionali degli esordienti dove hanno corso con tanto entusiasmo Ginevra Ovbude, Caterina Turriani, Gabriel Lucchesi, Geremia Landi e Gabriel Radu.

Nonostante le problematiche dovute al covid e la mancanza di strutture idonee, in Garfagnana c’è un bel movimento giovanile di atletica leggera e grazie al Progetto Ragazzi in gamba stanno crescendo dei promettenti corridori a cui la società garfagnina cercherà di dare il meglio per futuro sportivo gratificante.