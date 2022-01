Sport



Pieve Fosciana, si riparte tra Covid e rinvii. Mister Contadini: “Nel mirino Coppa e salvezza”

domenica, 16 gennaio 2022, 10:06

di andrea pedri

Una prima parte di stagione eccezionale, un gruppo che sembra aver trovato la quadra giusta e una classifica che potrebbe aprire le porte dei playoff. Sembrerebbe tutto perfetto, ma le insidie in questo campionato di Promozione possono essere sempre dietro l’angolo. Il grande equilibrio tra le squadre, i possibili infortuni e i rischi legati al Covid-19 sono alcune delle grane che ogni club è costretto a fronteggiare.

Sono questi i punti su cui si è concentrata l’intervista a Riccardo Contadini, tecnico di un Pieve Fosciana che non ha nessuna intenzione di smettere di stupire, ma con i piedi ben saldi a terra.

A dispetto del blocco del campionato siete riusciti a riprendere gli allenamenti?

“Certo. In realtà i ragazzi avevano ripreso già in vista dell’impegno in Coppa Toscana del cinque gennaio, ovviamente con tutte le precauzioni possibili per evitare possibili contagi. Dopo il rinvio però, abbiamo preferito assegnare ai calciatori dei programmi individuali: non è come allenarsi con la palla ma è sempre un buon modo per rimanere preparati.”

Quando rigiocherete una partita ufficiale?

“Il ritorno in campo è previsto per il ventitré gennaio. Dobbiamo recuperare la partita di Coppa contro l’Altetico Etruria. Mi farebbe molto piacere riuscire a superare il turno. Non snobberemo sicuramente la manifestazione, ma senza ombra di dubbio sarà un’opportunità per tutti quei giocatori che vedono meno il campo durante il campionato.”

Com’è gestire una squadra in una situazione pandemica così delicata?

“Ti dirò: non abbiamo avuto grossi problemi nelle prime dodici giornate. Il picco dei contagi, e anche un po’ di preoccupazione, sono montati in queste ultime settimane. Penso che tutte le squadre siano nella stessa situazione, anche perché i ragazzi devono prima pensare alla salute e al lavoro piuttosto che al campo. È ovvio che il gioco potrebbe risentirne, anche perché rischi di perdere più di un giocatore importante per diverse partite.”

Al momento avete giocatori positivi in squadra?

“Sì, abbiamo due giocatori che risultano ancora positivi, senza considerare quelli che già hanno dovuto affrontare la malattia. Questo virus non ti permette di organizzarti per un periodo troppo lungo di tempo. Si naviga a vista e si spera sempre che non ci siamo nuovi casi, anche perché oltre i cinque contagi le partite possono essere sospese.”

Difficoltà a parte, come è stata questa prima parte di campionato?

“È stata una competizione davvero equilibrata. Alcune squadre, come il Ponte Buggianese, il Quarrata Olimpia e la Larcianese sono davvero attrezzate e penso saranno al vertice alla fine del campionato. Il nostro percorso è stato ottimo: abbiamo perso qualche punto per la strada ed è un peccato, anche perché avrebbero fatto comodo nella lotta per una salvezza sicura.”

Puntate solo alla salvezza o anche a qualcosa di più?

“L’obiettivo principale è quello di salvarsi e rimanere nella categoria. È vero, siamo quinti e il primo posto dista solo sei punti, ma i playout sono ancora più vicini. Bastano un paio di partite sbagliate per trovarsi nella parte bassa della classifica. Quando saremo aritmeticamente salvi, potremo giocare con più tranquillità e vedere fin dove possiamo spingerci.”

Lei ha preso in mano la squadra a campionato già iniziato: che ambiente ha trovato?

“Sto vivendo un’ottima esperienza. Ringrazio la squadra e tutti i dirigenti per la disponibilità che mi hanno dato sin dal primo giorno. Da parte mia, voglio portare l’esperienza che ho accumulato in questi anni, e far crescere i ragazzi non solo dal punto di vista calcistico ma anche sotto l’aspetto umano.”

Come sono i ragazzi che sta allenando?

“Alleno una squadra molto giovane e piena di ottimi giocatori. Nonostante abbiamo avuto alcuni giocatori importanti fuori non ne abbiamo sentito la mancanza, e questo le fa capire l’importanza della rosa. Alcuni sotto quota sono davvero interessanti, e se sapranno lavorare bene penso che potranno togliersi delle belle soddisfazioni.”

Cosa si aspetta dal girone di ritorno?

“Farei la firma per poter ripetere quello che abbiamo fatto nella prima parte della stagione. Vedremo se saremo all’altezza di essere sempre in questa posizione anche alla fine del campionato. Intanto dobbiamo pensare giorno per giorno, e come le ho già detto, centrare la salvezza il prima possibile.”

Si vede a lungo su questa panchina?

“Questo non spetta a me dirlo. Sarà la società che farà le suo considerazioni alla fine della stagione. Io nel mentre sono concentrato sulla prossima partita di Coppa e sulla ripartenza del campionato, che sarà difficilissima. Dopo l’Etruria affronteremo infatti il Maliseti Seano, avanti a noi solo di un punto. Sarà un bel banco di prova.”