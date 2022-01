Sport



Tc Garfagnana, quarta categoria donne: è finale

mercoledì, 26 gennaio 2022, 13:50

Il Tennis Club Garfagnana di Castelnuovo centra la finale del campionato invernale di Quarta Categoria. Domenica sfida decisiva a Campi Bisenzio dopo il successo in semifinale, sui campi di casa, contro il CT Abbadia San Salvatore. Un netto 3 a 0 che ha visto scendere in campo tutte e quattro le atlete che compongono la squadra. Lodovica Micchi (classifica 4.1) ha aperto la giornata con un secco 6-2 6-1 ai danni di Ioana Bianca Danciu (classifica 4.1). Ha invece combattuto, ma ribaltato il pronostico Jessica Gemignani (4.5) che si è imposta al super tie break (6-1 2-6 10-2) contro Paola Ricci (4.2). Nel doppio è arrivato anche il suggello del 3 a 0 con la capitana Giuly Santino in campo con Simona Boni per un 7-5 7-5 che ha reso la giornata delle racchette gialloblù perfetta. Sconfitta in semifinale per le ragazze del torneo Lady Dodo. Sui campi di San Cassiano contro le padroni di casa del TC Dodo, Chiara Rossi dava l’illusorio 1 a 0 sconfiggendo Monica Cerri per 7-6 6-3. Elena Casotti, seconda singolarista, si arrendeva a Elena Cotti per 6-2 6-3. Nel doppio decisivo, erano pochi punti di differenza a decretare la sconfitta di Chiara Rossi e Michela Andreucci contro Catia Lenci e Silvia Galetotti: il primo set era garfagnino (6-2), poi 6-4 per le avversarie e supertiebreak che è terminato 10-6. Esordio con vittoria per la squadra impegnata nella prima giornata del torneo Mister Dodo. Stefano Coli e Nicola Ceccardi hanno regalato la vittoria sul TC Le Zanzare vincendo i propri incontri di singolare: 6-2 6-1 su Carlo Pucci per Coli, 6-4 6-1 su Riccardo Marchini per Ceccardi. La giornata si chiudeva sul 2 a 1 per il TC Garfagnana per la sconfitta (6-4 6-4) del doppio formato da Simone Ferrari e dal presidente del circolo Moreno Guidi.