Tennis, tre squadre alla fase ad eliminazione diretta

venerdì, 7 gennaio 2022, 15:04

Il Tennis Club Garfagnana di Castelnuovo può esultare per l’esito dei gironi del campionato invernale: ben tre squadre, infatti, hanno raggiunto la fase ad eliminazione diretta. Partiamo dalle ragazze della squadra di Quarta Categoria che scenderanno in campo domenica 9 gennaio a Lucca. Nell’ultimo turno del girone, è arrivata la vittoria decisiva superando per 3 a 0 la Polisportiva Colline Medicee.



Un risultato netto anche nei singoli incontri con soli due game concessi alle avversarie. Lodovica Micchi (classifica 4.1) ha battuto Caterina Puzziferri per 6-0 6-1, Giuly Santino (classifica 4.6) ha regolato Martina Vannucci per 6-1 6-0 e il doppio formato da Jessica Gemignani e Lodovica Micchi ha battuto con un duplice 6-0 la coppia Greta Morganti – Martina Bini. Primo posto nel girone per la formazione maschile nel campionato Limitato 3.4 che scenderà in campo domenica 16 gennaio. Vittoria per 3 a 0 nell’ultima sfida con il CT Lucca. Alessandro Bonaldi (classifica 3.4) ha vinto il suo incontro per 6-1 6-0 contro Gianluca Finali Quirini, Andrea Del Vaso (classifica 3.5) ha portato il punto della vittoria battendo Alessandro Tommasi per 6-3 6-4. In doppio, in campo i soliti quattro giocatori e successo della coppia garfagnina Bonaldi-Del Vaso per 6-4 6-3.



Grande soddisfazione per le ragazze impegnate Torneo Dodo dove il 3 a 0 contro il CT Al Poggio ha portato alla qualificazione. Nell’ultima decisiva sfida, Elena Casotti e Michela Andreucci hanno vinto i singolari e Chiara Rossi e Chiara Fontanini hanno trionfato nel doppio. Anche loro torneranno in campo il 16 gennaio. Si è chiusa con una sconfitta, invece, l’avventura della squadra maschile A di Quarta Categoria, 0-3 contro il TC Ponsacco. Andrea Moscardini (classifica 4.1) ha ceduto a Mattia Chiarugi nel supertiebreak: 4-6 6-2 10-3. Più netta la sconfitta di Roberto Suffredini (classifica 4.2) fermato da Alessandro Gennai col punteggio di 6-1 6-2. Niente da fare nemmeno per il doppio che ha visto Suffredini in coppia con Simone Baiocchi: 6-2 6-2 il punteggio a favore degli ospiti.