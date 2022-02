Sport



Cefa, doppio ritorno con vittoria

lunedì, 7 febbraio 2022, 15:56

Non poteva riprendere in modo migliore l’attività del Centro Computer Cefa Basket Castelnuovo. Dopo lo stop dei campionati per l’aumentare dei casi positivi al Covid-19, nel week-end sono finalmente riprese le competizioni e la squadra giallonera ha fatto registrare due vittorie vincendo sia con la formazione Under 19 sia con la Prima Divisione. Quest’ultima squadra continua così a restare al comando solitario della classifica. Il bis nel derby contro Warriors Lucca (56-38) dopo che proprio la formazione lucchese era stata l’ultima avversaria lo scorso 20 dicembre. Partita sempre in controllo per Lana e compagni che sono sempre stati in vantaggio e che hanno spesso raggiunto un vantaggio in doppia cifra. «Partita insidiosa dopo il lungo stop, dobbiamo sicuramente togliere della ruggine, ma adesso avremo due settimane piene di allenamenti – afferma coach Michele Rocchiccioli – speriamo di trovare la giusta condizione per chiudere il girone di ritorno in testa. L’attacco ha funzionato e lo dimostra il tabellino, dobbiamo solo rimettere alcune piccole cose a regime. Il 24 a Pisa cercheremo di conquistare i due punti decisivi per essere sicuri dei playoff e cercheremo di vendicare l’unica sconfitta dell’andata». Ecco il tabellino della sfida con Lucca: Bonini D 2, Tosoni 2, Sanna, Angelini 13, Bertolini, Guidugli 8, Lana, Ferrando 6, Masini 9, Guidi 8, Bonini J, Grandini 8. Coach: Rocchiccioli-Sergiampietri.

Tornata in campo ed anche alla vittoria l’Under 19 battendo 42 a 40 il Vela Viareggio. Punteggio basso dopo la sosta con tutte le difficoltà del caso. «All’andata abbiamo fatto una sola vittoria e aprire il ritorno vincendo contro una squadra con cui avevamo perso di 30 non può che lasciarmi soddisfatto – commenta coach Rocchiccioli – siamo stati avanti fino a 5’ dalla fine e ho temuto la beffa, ma nel finale siamo stati bravi a portarli a casa. Ultimi 10’ abbiamo avuto anche due out fuori per cinque falli come Tosoni e Grandini, c’è stata una reazione di squadra in particolare da parte del capitano Luccarini». Sabato nuovo impegno casalingo contro Versilia basket. Tabellino: Tosoni 9, Sanna, Luccarini 11, Mariani 2, Leonardi, Saletti 2, Sergiampietri, Guidi 6, Grandini 12. Coach. Rocchiccioli-Sergiampietri.