Daniele Melandri è un nuovo giocatore del Ghiviborgo

mercoledì, 9 febbraio 2022, 21:41

di andrea pedri

Il Ghiviborgo batte un colpo in questa finestra di mercato invernale, assicurandosi – fino al termine della stagione – le prestazioni dell’attaccante Daniele Melandri. Il calciatore ravennate, classe 1988, è stato prelevato dalla compagine milanese del Tritium, squadra che partecipa allo stesso girone dei biancorossi e che attualmente occupa l’ultimo posto in classifica.

Melandri diventa così una nuova soluzione offensiva per mister Vangioni, alle prese con un periodo complicato in cui il Ghiviborgo è riuscito a racimolare solamente due punti nelle ultime due partite.

Un elemento che può dare esperienza ad un gruppo molto giovane e permettere una maggiore turnazione là davanti, specialmente in un campionato anomalo come questo in cui il rischio di avere partite ravvicinate è molto alto.

Il 33enne ha una carriera lunga e prolifica alle spalle, con esperienze in Serie C con le maglie di Parma, Forlì e Fano, e un bottino personale che supera le 120 reti.

La società biancorossa ha già ufficializzato la buona riuscita dell’operazione, e il giocatore ha iniziato fin da oggi gli allenamenti col resto del gruppo.

“Il GSD Ghiviborgo VDS – si legge nella nota ufficiale – comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive per la rimanente parte della Stagione 2021/2022 dell'attaccante Daniele Melandri classe 1988 proveniente dalla SSD Tritium Calcio

Attaccante di esperienza con un passato in Serie C con Forlì, Parma e Fano e molti campionati Serie D con oltre 120 gol in carriera. Una curiosità: nel campionato 2019 2020 nelle file del CHIERI allenato da Massimo Morgia nella gara di andata segnò una rete al Ghiviborgo.

Il calciatore si è allenato già oggi agli ordini di Mister Walter Vangioni.”