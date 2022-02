Sport



Finale stregata per il Tc Garfagnana

martedì, 1 febbraio 2022, 09:25

Una finale davvero sfortunata per il Tennis Club Garfagnana di Castelnuovo nel campionato invernale di Quarta Categoria. Nella sfida decisiva per il titolo contro Campi Bisenzio, le atlete garfagnine sono dovute scendere in campo senza la loro numero 1, Lodovica Micchi (classifica 4.1), bloccata dalla febbre. Nonostante la pesantissima assenza, le ragazze gialloblù si sono arrese solo al doppio decisivo. Il pomeriggio si era aperto con la sconfitta di Simona Boni (classifica 4.4) che ha ceduto di fronte alla forte avversaria, Sabrina Melloli (4.2), col punteggio di 6-4 6-1. Jessica Gemignani (4.5) ha riportato la situazione in equilibrio vincendo il secondo singolare contro Sarah Alexandre Veliscu (4.NC) col punteggio di 6-2 6-4. Nel doppio decisivo, in campo la capitana Giuly Santino (4.6) assieme a Gemignani andavano ad un passo dall’impresa contro la coppia Melloli-Veliscu riprendendosi dopo un brutto primo set, perso 6-2, e lottando fino al tie break del secondo che poteva aprire le porta del supertiebreak decisivo. Così non è stato, ma la soddisfazione per il presidente Moreno Guidi e l’istruttore Andrea Del Vaso è comunque alta per un risultato insperato alla vigilia.

Seconda giornata e seconda vittoria per la squadra maschile impegnata nel torneo Mister Dodo: secco 3 al Poggio Young. Nicola Ceccardi e Alessandro Poli hanno conquistato i punti nel singolare senza troppa fatica e così è stato anche per il doppio che ha visto Stefano Miglianti fare coppia con Foscaro Magagnini, socio storico del circolo al debutto in una competizione a squadre con una netta vittoria.