Gp Apuane brilla a Siena ai regionali CSI

Altri articoli in Sport

lunedì, 7 febbraio 2022, 17:48

Il sindaco di Pescaglia, Andrea Bonfanti, specificando la difficoltà di una prova diurna che attraversa due centri abitati, ringrazia nuovamente l’organizzazione per aver posto un’attenzione così forte alla sicurezza, che ha reso possibile recuperare un percorso che non veniva fatto da tempo

lunedì, 7 febbraio 2022, 15:56

Non poteva riprendere in modo migliore l’attività del Centro Computer Cefa Basket Castelnuovo. Dopo lo stop dei campionati per l’aumentare dei casi positivi al Covid-19, nel week-end sono finalmente riprese le competizioni e la squadra giallonera ha fatto registrare due vittorie vincendo sia con la formazione Under 19 sia con...

lunedì, 7 febbraio 2022, 14:39

L’oro di Idea Pieroni nel salto in alto ai Campionati italiani indoor di Ancona è l’istantanea del fine settimana di gare che incorona l’atleta barghigiana, dallo scorso anno in forza anche al Gruppo Sportivo Carabinieri, campionessa italiana indoor categoria Promesse regalando all’Atletica Virtus Lucca questa e tante altre soddisfazioni

lunedì, 7 febbraio 2022, 11:36

Dopo due anni di sospensione forzata a causa della pandemia, il Cefa Basket Castelnuovo si sta muovendo per organizzare la 29esima edizione del torneo internazionale di minibasket che è da sempre un fiore all’occhiello per la società del presidente Vincenzo Suffredini

lunedì, 7 febbraio 2022, 11:32

Il fine settimana che anticipa il secondo appuntamento dei CDS di corsa campestre a Castelfiorentino si e' concluso con prestazioni di enorme importanza

domenica, 6 febbraio 2022, 22:44

Dopo la lunga sosta dettata dalla situazione pandemica, il Pieve Fosciana di Mister Contadini riprende il suo percorso con una convincente vittoria contro l’Atletico Etruria