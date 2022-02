Sport



Gp Apuane verso Castelfiorentino con Bouamer e Guerra sugli scudi

lunedì, 7 febbraio 2022, 11:32

Il fine settimana che anticipa il secondo appuntamento dei CDS di corsa campestre a Castelfiorentino si e' concluso con prestazioni di enorme importanza. A Torino, al Cross Internazionale di Borgaretto, Omar Bouamer, al rientro alla competizioni, si e' imposto con una grande vittoria assoluta e un'ottima prova è arrivata anche da Lorenzo Brunier, conquistando il quinto posto assoluto; i due sono attesi a una prestazione di alto livello il prossimo fine settimana per portare la societa' di Graziano Poli al dodicesimo titolo consecutivo regionale per quanto riguarda la corsa campestre. L'altra ottima notizia e' arrivata dal Palaindoor di Ancona: Francesco Guerra, il fuoriclasse romano reduce dall'ottima prova in Coppa Europa di Cross in Portogallo, ha conquistato un ottimo argento ai Campionati Italiani indoor su pista Under 23, confermando la classifica dell'anno precedente. Grande attenzione e attesa crescenti per domenica 13 febbraio a Castelfiorentino, dove i ragazzi e le ragazze di Piazza Umberto cercheranno di raggiungere l'ennesima giornata storica per il sodalizio biancoverde.