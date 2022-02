Sport



Il calcio prova a ripartire: ecco i nuovi protocolli

sabato, 5 febbraio 2022, 13:21

di simone pierotti

Dopo il secondo rinvio, questa volta dovremmo esserci: tra sette giorni riprenderanno i campionati di calcio della Toscana, sia a livello regionale che provinciale. In realtà l'attività è ripresa ad inizio febbraio, con la disputa di alcuni incontri di recupero.



Pertanto, tutti in campo a partire dal week – end del 12 e 13 febbraio, con i calendari agonistici che riprendono dal punto in cui si erano interrotti e il conseguente allungamento dei campionati tra aprile e maggio, in rari casi anche a giugno.



Gli ultimi comunicati federali hanno confermato le regole previste per la ripresa che, di fatto, si allineano ai protocolli previsti dagli organi sanitari: per partecipare all'attività sportiva (partite ma anche allenamenti) resta obbligatorio il possesso del green pass rafforzato (vaccinati o guariti da covid-19); la presenza del pubblico negli impianti sportivi è consentita con una capienza massima del 50% (all'aperto) e con il possesso del green pass rafforzato; la novità riguarderà, per le società sportive, il controllo che dovrà essere effettuato prima di ogni partita, con i dirigenti della squadra ospitante che dovranno verificare il possesso del green pass rafforzato per chi accederà al campo. Sarà sufficiente il green pass base (cioè ottenuto anche con tampone) per lo staff non sanitario, gli allenatori, i collaboratori al di sotto dei 50 anni.



Semplificate le norme per la ripresa dell'attività sportiva dopo il covid-19: per l'idoneità agonistica sarà sufficiente attendere sette giorni dalla negativizzazione e poi ripetere la visita medica. Non serve, invece, alcun esame per i non agonisti (età inferiore a 12 anni).



Confermate le norme per il rinvio di partite, previsto in presenza di almeno 5 calciatori o 2 portieri positivi al covid-19 o in quarantena.



La Figc ha previsto due aiuti per le società: saranno erogati contributi a storno delle tasse assicurative sulla base dei calciatori e dirigenti tesserati nelle ultime stagioni; inoltre è stata introdotta una sanatoria per i tecnici iscritti al Settore Tecnico Figc non in regola con i pagamenti da diversi anni, con la possibilità di mettersi in regola versando da una ad un massimo di quattro rate.



Parlando di calcio giocato, domenica 13 febbraio il campionato di Eccellenza riprende con due incontri chiave per le squadre della zona, con il Castelnuovo atteso da un vero e proprio spareggio salvezza contro la Pontremolese e il River Pieve impegnato a San Marco Avenza.



Confermato l'anticipo al sabato per il derby Castelnuovo – River Pieve: appuntamento quindi al 26 febbraio alle 14:30.