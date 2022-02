Sport



Il Ghiviborgo agguanta il pareggio contro il Prato

domenica, 6 febbraio 2022, 19:31

di andrea pedri

1-1

AC PRATO (3-5-2): Pagnini; Sottili, Angeli, Sciannamè; Bajic, Pardera (11’ st Soldani), Ba (11’ st Serrotti), Nicoli, Noferi (24’ st Muteba); Gissi, Boganini (1’ st Maione). A disp.: Romboli, Cestaro, Romiti, Sterchie, Tomaselli. All.: Giancarlo Favarin

GHIVIBORGO VDS (4-3-3): Nucci; Mosti, Baggiani, Grea, Sorbo; Monacizzo, Fazzi, Isufaj (26’ st Cicali); Bongiorni, Nottoli (41’ st Sadek), Bachini (26’ st Belluomini). A disp.: Calu, Trani, Velani, Molinaro, Campani, Giulianelli. All.: Vangioni Walter

Arbitro: Stefano Moretti (Como)

Assistenti: Andrea Pacifici (Arezzo), Massimo Vagheggi (Arezzo)

Marcatori: 33’ st aut. Baggiani (G), 35’ st rig. Cicali (G)

Ammoniti: 12’ pt Sciannamè (P), 23’ pt Bachini (G), 36’ pt Sorbo (G) 45’ pt Baggiani (G), 12’ st Bajic (P), 19’ st Noferi (P), 36’ st Pagnini (P), 38’ st Angeli (P)

Espulsi: Nessuno

Allo stadio Lungobisenzio di Prato il Ghiviborgo riesce ad evitare la sconfitta e portarsi a casa un punto preziosissimo in ottica salvezza.

L’incontro di oggi non si è sicuramente contraddistinto per il bel gioco, con le due squadre che hanno dato vita ad una sfida estremamente muscolare e caratterizzata da un certo nervosismo tra i calciatori in campo.

Testimoni di ciò sono stati i ben 8 cartellini gialli estratti dall’arbitro Moretti e le due marcature, nate più per circostanze fortuite che per un vero sviluppo del gioco.

Dopo 75 minuti di calcio estremamente tirato e giocato per la gran parte nella zona mediana del campo, i giochi si sono infiammati negli ultimi 10 minuti di partita.

Al 33’ del secondo tempo Baggiani devia sfortunatamente un cross del pratese Sciannamè, e Nucci non può far altro che guardare la palla rotolare oltre la linea di porta. Visti i ritmi che avevano contraddistinto la partita fin ad allora la possibilità che l’autogol del difensore potesse essere la pietra tombale dell’incontro era alta, ma invece i ragazzi di Mister Vangioni si sono riversati nell’area avversaria, e solo due minuti dopo la prima segnatura l’arbitro fischia un rigore contro il Prato. Su una palla a spiovere il portiere gialloblù Pagnini si immola per liberare l’area, ma colpisce Monacizzo e il direttore di gara non ci pensa due volte.

Furiose protesta da parte del Prato, che però deve arrendersi all’idea di subire il rigore poi realizzato dal subentrato Cicali.

Gli ultimi minuti dell’incontro non riescono a raccontare niente di nuovo, e le due squadre rientrano negli spogliatoi con un pareggio alla fine giusto per ciò che si è visto.

Il Ghiviborgo ha ora una settimana per preparare il prossimo incontro, che ha tutta l’aria di essere una vera e propria sfida da dentro o fuori.

L’avversario sarà infatti la Bagnolese, al momento immediatamente sopra ai biancorossi e distante solo tre punti. Il Ghiviborgo potrà contare sul fattore campo, con la speranza di riottenere quei tre punti che mancano ormai dall’impresa col Rimini.