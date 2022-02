Sport



Orecchiella nell’olimpo della corsa campestre

domenica, 6 febbraio 2022, 18:31

Straordinarie!



Aggettivo più che appropriato per definire le Ragazze del GS Orecchiella Garfagnana, che hanno conquistato il sesto posto assoluto nella Coppa Europa per club di Cross Country (ECCC Oeiras 2022), disputata questa mattina, 6 febbraio, in Portogallo, ad Oeiras (Lisbona).



Sesto posto ed ingresso nell’olimpo Europeo della corsa campestre.



Una gara tanto dura quanto emozionante ed avvincente.



Tracciato caratterizzato da ripetuti saliscendi con pendenze importanti, sulla distanza di 6400 metri, nel complesso sportivo nazionale Jamor.



Start alle 11:25.



Grande bagarre alla partenza con gruppo compatto per le prime battute di gara; poi la competizione si è fatta sempre più selettiva, con le portacolori bianco celesti dell’ Orecchiella Garfagnana protagoniste di un’impresa storica, destinata ad entrare a pieno diritto negli annali del gruppo Garfagnino:



al traguardo un’ eccellente Clementine Mukandanga è 12^ assoluta, Ilaria Spighi stupenda protagonista di una gara più che encomiabile 18^ assoluta, Annalaura Mugno forte e sempre determinante 51^ assoluta seguita dall’ottima Cecilia Basso 52^, per un sesto posto nella classifica Europea a squadre, prima squadra Italiana Senior Femminile, seguita dall’altra compagine tricolore in gara, l’atletica Saluzzo.



Un risultato per il quale il GS Orecchiella Garfagnana, dalle atlete alla Dirigenza, ha lavorato alacremente da mesi, con dedizione ed impegno, nato dal bronzo conquistato nel Campionato Italiano di cross di Campi Bisenzio del 2021, che ha portato le ragazze bianco-celesti alla qualificazione europea.

Classifica Coppa Europa di Cross 2022, top 10:

Posizione Nazione Team

1 SPAGNA PLAYAS C.

2 TURCHIA ISTANBUL BBSK

3 SPAGNA BILBAO AT

4 PORTOGALLO SPORTING CP

5 GRAN BRETAGNA AFD

6 ITALIA G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA

7 ITALIA ATLETICA SALUZZO

8 FRANCIA C.A BALMA

9 IRLANDA LETTERKENNY AC

10 IRLANDA LEEVALE