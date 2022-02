Piccole Aquile in corsa per il titolo regionale

Altri articoli in Sport

martedì, 1 febbraio 2022, 09:25

Una finale davvero sfortunata per il Tennis Club Garfagnana di Castelnuovo nel campionato invernale di Quarta Categoria. Nella sfida decisiva per il titolo contro Campi Bisenzio, le atlete garfagnine sono dovute scendere in campo senza la loro numero 1, Lodovica Micchi (classifica 4.1), bloccata dalla febbre

lunedì, 31 gennaio 2022, 11:52

Un risultato storico ed un premio ad una società che sta costruendo un progetto importante: domenica 6 febbraio il G.S. Orecchiella Garfagnana prenderà parte, con la squadra femminile, alla Coppa Europa per club di cross

lunedì, 31 gennaio 2022, 11:02

La settimana che anticipa la seconda prova regionale del CDS di corsa campestre e' stata densa di appuntamenti e di belle prestazioni per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde

domenica, 30 gennaio 2022, 19:10

Sarebbe potuta essere la partita della svolta, ma la trasferta emiliana per il Ghiviborgo è stata più ostica del previsto, e si conclude con una sconfitta amara che complica tremendamente i piani salvezza della squadra di Mister Vangioni

venerdì, 28 gennaio 2022, 12:14

La situazione covid, nel complesso, sta andando verso una stabilizzazione: per questo motivo, non dovrebbero esserci nuove sorprese per la ripresa dei campionati di calcio, prevista per il fine settimana del 12 e 13 febbraio

mercoledì, 26 gennaio 2022, 19:28

Nonostante l’ottima prestazione, difficilmente Walter Vangioni potrà essere felice del risultato di oggi. Giocare ogni tre giorni si sta rivelando estremamente usurante per i biancorossi; una fatica che impedisce di capitalizzare le molte occasioni della partita e che costringono il Ghiviborgo ad uscire dal campo con un magro bottino