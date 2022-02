Pieve Fosciana, successo in Coppa contro l’Altetico Etruria

Altri articoli in Sport

domenica, 6 febbraio 2022, 19:31

Allo stadio Lungobisenzio di Prato il Ghiviborgo riesce ad evitare la sconfitta e portarsi a casa un punto preziosissimo in ottica salvezza. L’incontro di oggi non si è sicuramente contraddistinto per il bel gioco

domenica, 6 febbraio 2022, 18:31

Straordinarie! Aggettivo più che appropriato per definire le Ragazze del GS Orecchiella Garfagnana, che hanno conquistato il sesto posto assoluto nella Coppa Europa per club di Cross Country (ECCC Oeiras 2022), disputata questa mattina, 6 febbraio, in Portogallo, ad Oeiras (Lisbona)

sabato, 5 febbraio 2022, 13:21

Dopo il secondo rinvio, questa volta dovremmo esserci: tra sette giorni riprenderanno i campionati di calcio della Toscana, sia a livello regionale che provinciale. In realtà l'attività è ripresa ad inizio febbraio, con la disputa di alcuni incontri di recupero

giovedì, 3 febbraio 2022, 08:37

Dopo solo due settimane di quiete apparente, il Covid-19 ritorna a bussare alle porte dei club del Campionato di Serie D. Nonostante si cerchi continuamente di seguire le linee guida per evitare il contagio il virus continua a propagarsi, impedendo a molti incontri di svolgersi secondo il regolare decorso del...

martedì, 1 febbraio 2022, 11:55

Domenica 30 gennaio ad Arezzo presso il Parco Sandro Pertini si è svolta la quarta prova del Gran Prix toscano a cui era abbinata anche la prima prova regionale del Campionato di società di cross del settore promozionale, sapientemente organizzata dalla Polisportiva Policiano

martedì, 1 febbraio 2022, 09:25

Una finale davvero sfortunata per il Tennis Club Garfagnana di Castelnuovo nel campionato invernale di Quarta Categoria. Nella sfida decisiva per il titolo contro Campi Bisenzio, le atlete garfagnine sono dovute scendere in campo senza la loro numero 1, Lodovica Micchi (classifica 4.1), bloccata dalla febbre