Serie D, troppi casi Covid: rinviata Ghiviborgo-Lentigione

giovedì, 3 febbraio 2022, 08:37

di andrea pedri

Dopo solo due settimane di quiete apparente, il Covid-19 ritorna a bussare alle porte dei club del Campionato di Serie D. Nonostante si cerchi continuamente di seguire le linee guida per evitare il contagio il virus continua a propagarsi, impedendo a molti incontri di svolgersi secondo il regolare decorso del calendario.

Questo comporta difficoltà nel trovare nuove date per i recuperi, sessioni di partite ravvicinate non giocate al meglio a causa della fatica accumulata e a una continuazione del campionato sempre più frammentata e parziale.

Questa volta è il Ghiviborgo a fermarsi, anche se la propagazione del virus non è avvenuta all’interno della rosa di Mister Vangioni.

È infatti la compagine emiliana del Lentigione, che già non aveva giocato domenica, a registrare un numero di casi sufficienti per richiedere lo spostamento dell’incontro. Troppo grande il rischio di ulteriori positività, che potrebbero abbattersi non solo sul Lentigione ma anche sui club che dovrebbero affrontare gli emiliani.

“Gli esiti dei test per il Covid-19 – si legge nel comunicato ufficiale del club – ai quali si è sottoposto il gruppo squadra del Lentigione, hanno evidenziato un numero di positività tale per cui la società, nel rispetto del protocollo sportivo, ha avanzato la richiesta di rinvio per le gare in programma da domenica 30 gennaio a domenica 6 febbraio”

Una sosta obbligata dunque, che però potrebbe non essere del tutto deleteria per il Ghiviborgo. I biancorossi, infatti, hanno giocato ben quattro partite negli ultimi dieci giorni, e le ultime uscite sono state un campanello di allarme sulla tenuta fisica di una squadra costretta a giocare così tanti incontri ravvicinati.

Una settimana intera per preparare una partita è un lusso che il Ghiviborgo non si concedeva da parecchio, e non può che portare fiducia per il prossimo incontro di domenica.

A Prato i Colchoneros sfideranno la compagine locale con l’obiettivo di rompere una striscia negativa che ha portato in dote un solo punto nelle ultime tre partite.

Il Prato è al momento in una posizione di metà classifica, ma i punti che la separano dalle zone calde sono risicati; sarà una partita tutt’altro che facile.