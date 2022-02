Sport



Torna il torneo internazionale di mini-basket

lunedì, 7 febbraio 2022, 11:36

Dopo due anni di sospensione forzata a causa della pandemia, il Cefa Basket Castelnuovo si sta muovendo per organizzare la 29esima edizione del torneo internazionale di minibasket che è da sempre un fiore all’occhiello per la società del presidente Vincenzo Suffredini.



C’è grande attesa anche per tornare a celebrare il Memorial Danilo Boschi, sarà la 18esima edizione. Il torneo è riservato alla categoria Aquilotti (nati nell'anno 2011-2012-2013). Vista la situazione, ancora difficile, non verrà effettuata la fase regionale e la fase internazionale sarà posticipata con avvio il 3 giugno e finalissima il 5 giugno. Anche le squadre toscane quindi potranno iscriversi direttamente alla fase internazionale. Verranno comunque accettate le prime 16 squadre che si iscriveranno al torneo dando comunque priorità in base all'arrivo della iscrizione ed alle seguenti categorie: quattro posti saranno riservati alle squadre provenienti dall’estero, sei posti per le società toscane ed altri sei per le altre regioni.



Le iscrizioni dovranno essere inviate tramite l' apposita scheda entro e non oltre il 10 aprile all’indirizzo cefabasket1989@gmail.com.