WhatsApp, introdotto il canone per utilizzarlo: ci prendono altri 80 euro dal portafogli | È un salasso

WhatsApp cambia volto e si evolve. Quindi presto dovrete mettere mano al portafogli per continuare ad usare l’app.

WhatsApp è entrato a far parte della quotidianità di migliaia di utenti in tutto il mondo, ha rappresentato una rivoluzione incredibile.

Quasi tutti ogni giorno utilizzano il servizio di Meta per scambiare messaggi, audio, elementi multimediali, per effettuare chiamate e videochiamate con colleghi, amici, conoscenti e familiari, vicini o lontani.

Impossibile per molti, di conseguenza, pensare ad una vita senza poter accedere alla piattaforma. L’app di messaggistica istantanea è diventata praticamente insostituibile.

Tuttavia, molti dovranno iniziare a prendere in considerazione questa ipotesi anche se controvoglia.

Vivere senza poter usare WhatsApp o spendere dei soldi?

Il potere di WhatsApp è infinito dal momento che collega utenti in ogni zona del globo. Ovviamente, resta pur sempre un’applicazione che necessita di aggiornamenti e backup per esprimere meglio le sue potenzialità.

Tutto questo non è sempre fattibile, poiché per i telefoni più obsoleti gli aggiornamenti vengono bloccati e resi impossibili. La conseguenza è che, a lungo andare, WhatsApp diventa inutilizzabile su questi device. Quindi o si vive senza questa applicazione o dovete mettere mano al portafoglio.

Meta cambia tutte le regole e si rinnova

Meta ha iniziato un importante percorso di evoluzione tecnologica che sta trasformando anche i dispositivi più semplici, spingendoli verso funzioni avanzate, migliori performance e maggiore connettività. Ogni anno si rinnova come un camaleonte e vi traghetta verso uno scenario futuristico sempre più tecnologico, performante e sci-fi. Ergo gli aggiornamenti per la piattaforma WhattsApp diventano impossibili per modelli che potrebbero essere definiti obsoleti. Tra i dispositivi interessati dalla decisione ci sono modelli di marchi noti come Samsung, Apple, Huawei, LG, Motorola, Sony, HTC, e Nokia. Ecco un elenco di alcuni dei dispositivi che non saranno più supportati dal 1° gennaio 2025: Samsung Galaxy S3, Galaxy Note II, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini, iPhone 5, iPhone 5c, Huawei Ascend P6, Ascend Y300, SonyXperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V,Nokia: Lumia 920, Lumia 1020.

Senza aggiornamenti i vostri telefoni diventeranno degli eleganti fermacarte, per quanto concerne la famosa piattaforma. L’unica cosa che vi resta da fare è mettere mano al vostro portafogli e comprare un nuovo smartphone. Calcolatrice alla mano dovete almeno investire un minimo di 80 euro per un nuovo telefono. L’alternativa è utilizzare un’altra app di messaggistica, ma ovviamente dovete convincere i vostri amici a scaricarla, altrimenti non potrete comunicare con nessuno di loro.