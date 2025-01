Eurospin, pubblicitario sbaglia prezzo sul volantino: 20€ per l’elettrodomestico | Punti vendita presi d’assalto

Eurospin ha lanciato un’offerta davvero strepitosa, ma c’è un errore sul volantino. Il prezzo non è quello riportato per iscritto. Andiamo a scoprire cosa sta succedendo.

In Italia ci sono tanti supermercati che mettono al primo posto sempre il cliente, anche quello più esigente. Per questo motivo sugli scaffali si trovano sempre prodotti di prima qualità. Non a caso a fine serata sono letteralmente svuotati.

Uno di questi è senza dubbio quello di Eurospin, la grande azienda italiana della grande distribuzione alimentare e generi di largo consumo nel canale discount. Non è presente nel nostro territorio, ma anche in Croazia e Malta.

Nel 2021 ha ottenuto un fatturato di 8 miliardi di euro, chiaro segno che riscuote un grande successo. Il merito è senza dubbio delle scelte avvincenti che vengono fatte quotidianamente.

Gli altri vertici non hanno fatto eccezione nemmeno stavolta proponendo un’offerta sensazionale, anche se c’è un errore nel prezzo.

Eurospin sta mandando tutti in tilt. Ecco il motivo di tanto entusiasmo

È un elettrodomestico utile per frullare, montare o impastare vari ingredienti. Si assemblano degli ingredienti e diventano un composto omogeneo. I primi modelli erano manuali mentre adesso ci sono quelli elettrici dove il lavoro viene fatto da fruste azionate con un motore elettrico. Sono estraibili con facilità e c’è la possibilità di regolare la loro velocità.

Questo elettrodomestico è portatile, perciò si differenzia dall’impastatrice planetaria che è più grande con una ciotola fissa a un supporto. Sul mercato si trovano degli apparecchi che partono da 150 Watt fino ad arrivare a 600. Quelli della Moulinex hanno almeno 300 watt di potenza. In tal caso si parla di un altro modello che sta riscuotendo successo per via del prezzo.

Un’occasione imperdibile per chi ama stare ai fornelli

“Sbattitore Black Inox 76032 Termozeta, 5 velocità + turbo, due fruste ad anelli, due spirali, tasto espulsione fruste, potenza 350 watt, misure 17,3 x 20 x 10 cm”, ecco la descrizione accurata dell’elettrodomestico che attualmente sta andando a ruba. Infatti non si trova più sugli scaffali dei negozi Eurospin perché è venduto a un prezzo davvero strepitoso. 20 euro? In realtà la risposta non è corretta.

Non ci crederai, ma lo sbattitore Black Inox lo puoi acquistare a 19,99 euro. Si tratta di un affare per coloro che si dilettano ai fornelli, soprattutto per la preparazione di dolci. Infatti spesso ci sono delle ricorrenze in famiglia e preparare un dolce potrebbe essere la scelta migliore. Dietro questo gesto si può nascondere tanto amore e, per rendere il tutto perfetto, nel mobile non deve assolutamente mancare lo sbattitore.