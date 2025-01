I misteriosi dolci LIDL: prodotti dai maestri pasticceri italiani e venduti a 4 soldi | Coprono la marca per vendere di più

Dopo le festività natalizie ecco che LIDL stupisce tutti col prodotto di gennaio: concediti un peccato di gola a pochi spicci.

Uno dei supermercati più apprezzati in Italia dai consumatori è sicuramente LIDL. Sul territorio nazionale, infatti, ci sono molti punti vendita presi d’assalto proprio per i prodotti di altissima qualità a prezzi convenienti.

Si è inserito sempre di più nel mondo del mercato negli ultimi vent’anni, riuscendo a conquistare anche quegli italiani più scettici che lo vedevano solo ed esclusivamente come un mero discount.

Se andiamo a sfogliare i volantini delle ultime settimane, notiamo che tanti sono stati i prodotti sottocosto di altissima qualità che, in altri punti vendita con marchi diversi, il costo era tre volte superiore.

A tal proposito, sarebbe comunque opportuno dire che tanti marchi LIDL sono ormai diventati imprescindibili nelle case degli italiani, passando dagli alimentari per poi arrivare anche al settore dell’igiene personale o del detersivo per la casa.

Sconti pazzi solo da LIDL

Insomma, se si decide di fare la spesa nei negozi LIDL con 50€, sicuramente si uscirà con almeno due buste piene. Ovviamente, ancor prima di entrare in un supermercato, sarebbe opportuno portare con sé una lista della spesa per evitare non solo di effettuare acquisti inutili ma anche di evitare lo sperpero di denaro.

In ogni caso, un altro consiglio importante ancor prima di recarsi al supermercato è quello di entrare solo quando si è pancia piena. Infatti, statisticamente le persone che vanno a far la spesa con più fame, rischiano di comprare tante cianfrusaglie che molto probabilmente restano nei mobili e scadono in quanto letteralmente dimenticate.

Il mistero dei dolci LIDL: sono prodotti dai maestri pasticceri italiani e costano veramente poco

Ora come ora, però, sarebbe opportuno dire una cosa importante e cioè che tra i prodotti più gettonati di LIDL ai primi posti ci sono sicuramente i dolci. Non tutti sanno che dietro quei prezzi convenienti e talvolta sconti pazzeschi, come è capitato anche in questi giorni, si nascondono grandi colossi del commercio.

Infatti, quando acquistiamo i biscotti al forno LIDL non sappiamo che in realtà il produttore è Balocco invece, se siamo in procinto di preparare un tiramisù e scegliamo i savoiardi LIDL, il produttore altro non è che il colosso Vicenzi. Ora, quando si andrà a far la spesa, si saprà che dietro questi due prodotti ci sono pilastri del commercio alimentare in Italia.