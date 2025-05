Tariffa Puntuale: come fare e dove recarsi se non si è fatto in tempo a ritirare i sacchi grigi

La mattina di venerdì 16 maggio si è conclusa la consegna dei sacchi presso la Sala delle Feste, ma ancora è possibile ritirarli altrove.

Ultima chiamata per mettersi in regola con la Tariffa Puntuale a Borgo a Mozzano. Venerdì 16 maggio, dalle 9 alle 13, ASCIT Reti Ambiente è stata presente per l’ultima volta con un punto consegna straordinario presso la Sala delle Feste, dove gli utenti hanno potuto ritirare i sacchi grigi destinati al conferimento dei rifiuti indifferenziati.

Chi non è riuscito a recarsi al punto distribuzione potrà comunque ritirare i sacchi in autonomia, se residente, presso il distributore automatico attivo vicino alle scuole medie, in piazza Bersaglieri. Per i non residenti, invece, sarà possibile ritirare i materiali a partire da venerdì 23 maggio presso lo sportello Tariffa in via degli orti, aperto dalle 9 alle 13.

Lo sportello sarà accessibile anche per i residenti e per le utenze non domestiche, come negozi e uffici, i quali rientrano anch’essi nel sistema di tariffazione. Ma che cos’è esattamente la Tariffa Puntuale? La TARIP è un sistema che collega il costo del servizio di raccolta dei rifiuti alla quantità effettiva di indifferenziato prodotta.

L’idea dietro alla TARIP: “più si inquina, più si paga”

In pratica, più si differenzia correttamente, meno si paga. Ogni sacco grigio è infatti dotato di un codice identificativo che consente di conteggiare con precisione i conferimenti.

L’obiettivo è incentivare comportamenti virtuosi, ridurre il rifiuto non riciclabile e promuovere una maggiore responsabilità ambientale. È importante ricordare che i sacchi grigi devono essere utilizzati solo quando completamente pieni, e che i rifiuti devono essere correttamente differenziati.

Come differenziare correttamente

Alcuni scarti specifici vanno conferiti in contenitori separati: lettiere e traversine per animali nel sacco arancione, mentre pannolini, pannoloni, traverse da letto e assorbenti vanno nel sacco viola. Entrambe le tipologie possono essere richieste agli operatori e non influiscono sulla tariffa.

La fase di sperimentazione proseguirà fino a dicembre, periodo durante il quale sarà possibile adattarsi al nuovo sistema e ricevere supporto da parte degli operatori. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale di ASCIT o rivolgersi agli sportelli dedicati.