Ami i gatti? Se lo trovi in 3 secondi allora hai un quoziente intellettivo altissimo | Superi anche gli scienziati

Mettiti alla prova con questo test visivo dei gatti. Se riesci a risolverlo in poco tempo allora sei un genio! Dimostralo ai tuoi amici.

Ci sono tanti modi per capire lo stato di salute dei propri occhi e uno di questi è senza dubbio il test visivo dei gatti. Essi sono utili per verificare e misurare delle alterazioni ottiche e il fine consiste nel mettere in atto delle misure correttive. Andando nello specifico, si verifica la sfericità della retina ed è possibile così evidenziare dei problemi in alcune aree circoscritte.

Questo è il test di Amsler, ma in realtà ci sono altri che vale la pena elencare: test dei colori di Ishihara (utile per verificare la presenza di daltonismo e capire la percentuale della sua presenza), il test della stella per l’astigmatismo e il test duocromatico o biocromatico (in questo caso si deve individuare la presenza di miopia o ipermetropia).

Da non dimenticare il test della sensibilità al contrasto e dell’acuità visiva. Quest’ultimo test è noto a tutti perché è caratterizzato da diverse lettere, le cui dimensioni diminuiscono sempre più. Sicuramente quando sarei andato dall’oculista lo avrai fatto e da ciò avrai compreso lo stato di salute dei tuoi occhi.

In realtà esistono tanti test visivi anche a scopo di intrattenimento, ma sono pur sempre utili per capire quanto il tuo occhio sia sano. Sul sito wamiz.it è stato riportato quello del gatto. Mostralo anche ai tuoi amici e datevi un tempo per trovarlo.

Test visivo del gatto, risolvi il dilemma in meno di 10 secondi

Questo test visivo mostra un’immagine con cani di qualsiasi razza, da quelli di grandi dimensioni fino a quelli di taglia piccola. Chi ama la compagnia degli amici a quattro zampe sicuramente si presterà al gioco ben volentieri. In realtà questo test prevede di trovare la soluzione in 9 secondi.

In realtà solo i migliori riescono a trovare il gatto in meno di 6 secondi. Non è semplice perché il gatto tende a camuffarsi bene appunto totale da risultare difficile individuarlo. Il consiglio fondamentale da prendere in considerazione consiste nel guardare l’immagine dal basso. Non ci sei ancora riuscito? Ecco la risposta.

La soluzione dei gatti è davanti ai tuoi occhi

Innanzitutto non farti prendere dal panico, ma focalizza l’attenzione su ogni lato dell’immagine. Soffermati soprattutto sul lato in basso a sinistra e vedrai che il gatto è nascosto dietro dietro a ben tre cani! Uno è di taglia grande mentre gli altri due di taglia media e vedrai il gatto bianco con delle macchie nere.

Se non sei uscito da solo a trovarlo non demordere. L’importante è allenarsi costantemente con questi test visivi di tanto in tanto per rendere il proprio occhio più acuto possibile.