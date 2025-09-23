WhatsApp, da oggi CAMBIA TUTTO | Scordatevi le vecchie chat, senza questo codice non farete più nulla

WhatsApp non smette mai di stupire e neanche stavolta ha fatto eccezione. Esiste un nuovo codice che ti salverà da situazioni spiacevoli.

Con l’avvento di WhatsApp in modo di comunicare è letteralmente cambiato nel giro di poco tempo. Tutto ha avuto inizio nel 2009 ad opera di due ex dipendenti della Yahoo!, Jan Koum e Brian Acton, che decisero di investire i loro risparmi in questo progetto, ma mai avrebbero pensato di raggiungere un risultato così sorprendente.

All’inizio era possibile scambiare messaggi testuali e con il tempo inviare immagini, video, audio e documenti. Poi con la videochiamata si sono ridotte le distanze geografiche e le persone si sono sentite vicine nonostante i chilometri.

Ancora oggi è l’app di comunicazione preferita dalla maggior parte delle persone, nonostante abbia lo stile da torcere da Instagram e Telegram. Proprio per avere non perdere il numero di utenti social, vengono introdotte di continuo tante imperdibili novità.

Un esempio? L’opzione per eliminare lo stato on-line e non permettere agli altri di vedere quando il destinatario di un messaggio è in linea. Successivamente è stata introdotta la possibilità di accettare se partecipare o meno a un gruppo in cui si viene inseriti da terzi.

Novità in arrivo su WhatsApp, non avrai più alcun timore

Adesso è possibile anche realizzare una nota video al posto di un video e si può inviare un messaggio vocale e una foto con l’opzione istantanea. In questo modo solo una volta si possono visualizzare e non è possibile fare uno screenshot o una condivisione con terzi. Anche la foto del profilo può essere oscurata a chi non fa parte della rubrica telefonica.

A tal proposito è possibile salvare direttamente da WhatsApp un numero senza necessariamente andare prima nella rubrica. Come puoi notare WhatsApp non smette mai di sorprenderti, però stavolta ha davvero superato le aspettative di tutti proponendo l’utilizzo di un codice.

Un codice che tutela la tua privacy da occhi indiscreti

Il codice WhatsApp può riferirsi a diversi codici: quello di 6 cifre che si riceve con un sms per registrare il tuo numero sul nuovo dispositivo, il codice QR serve a creare un collegamento con un altro dispositivo e il PIN della verifica dei due passaggi che ti protegge da accesso non autorizzati.

Esiste anche un codice che permetterà a tante persone di custodire con estrema sicurezza il contenuto del proprio dispositivo cellulare. Se non si vuole far leggere una chat di WhatsApp, allora si dovrà optare per un codice e così nessuno potrà ficcare il naso nelle tue faccende.