Barga: sopralluogo congiunto de il Genio Civile della Toscana e il Comune sulla frana di Tiglio

Appare opportuno, per ridurre l’isolamento del borgo, riaprire quanto prima la comunale alla viabilità a senso alternato.

Tecnici del Genio Civile della Toscana e rappresentanti del Comune di Barga hanno effettuato un sopralluogo congiunto sul fronte della frana che, dal 29 aprile scorso, ha interrotto la viabilità lungo la strada comunale di Tiglio, causando un isolamento parziale della frazione.

Alla visita hanno preso parte anche la sindaca Caterina Campani e l’assessore alla Protezione Civile Lorenzo Tonini. L’intervento ha permesso di valutare sul campo l’evoluzione del dissesto e di ispezionare le lesioni visibili sull’asfalto.

Le crepe, già soggette a monitoraggio tramite distanziatori meccanici, mostrano una lenta ma persistente attività gravitativa del versante. Il fenomeno non può essere sottovalutato, e impone scelte tecniche prudenti ma tempestive. Dal sopralluogo è emersa una linea d’azione condivisa: l’amministrazione intende procedere con una riapertura parziale della carreggiata, a senso unico alternato e regolata da impianto semaforico.

La soluzione sarà attuata solo dopo l’istallazione di un sistema di monitoraggio in continuo, volto a rilevare eventuali accelerazioni del movimento franoso.

L’obiettivo: ridurre il disagio delle famiglie di Tiglio

La priorità dell’amministrazione comunale è quella di restituire un collegamento sicuro alla comunità di Tiglio – così si è espressa la sindaca Campani – costretta da settimane a servirsi della strada alternativa Tiglio-Trine, poco agevole e non adatta al traffico regolare.

Il disagio, avvertito soprattutto dalle famiglie con bambini, è stato in parte mitigato grazie al supporto logistico della Misericordia del Barghigiano, che ha garantito la continuità del servizio di trasporto scolastico. Contestualmente, il Comune ha attivato la richiesta di un finanziamento regionale straordinario per la messa in sicurezza definitiva dell’area.

Il grande tema del dissesto idrogeologico

Secondo l’assessore Tonini serve un progetto strutturale di consolidamento del versante che richiederà risorse, tempi certi e una regia tecnica condivisa.

Il caso di Tiglio mette in evidenza, ancora una volta, la fragilità idrogeologica di molte aree dell’Appennino toscano. Una vulnerabilità che non può più essere affrontata con misure emergenziali isolate, ma con politiche di prevenzione e investimenti in manutenzione ordinaria, oggi più che mai urgenti.