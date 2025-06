Castelnuovo: grave incidente tra un furgone e un’auto all’Acquabona

Il 5 giugno, all’alba, lo scontro ha provocato tre feriti e difficoltà consistenti per il traffico veicolare.

Alle prime luci dell’alba, verso le 6 del mattino dello scorso 5 giugno, si è verificato un grave incidente lungo la Strada Regionale 445, nei pressi di Castelnuovo di Garfagnana.

Il sinistro ha coinvolto due veicoli, un furgone e una Fiat 500, scontratisi frontalmente per cause ancora in fase di accertamento. Nell’impatto sono rimaste ferite tre persone, fortunatamente in modo non grave, anche se una di esse è stata inizialmente classificata in codice rosso a causa della dinamica.

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente: sul posto sono arrivate tre ambulanze – una della Misericordia del Barghigiano e due di quella di Castelnuovo. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto a estrarre i feriti dagli abitacoli, e i carabinieri, incaricati di effettuare i rilievi e gestire la viabilità compromessa.

I feriti sono un uomo di 33 anni, trasportato in codice rosso all’ospedale di Castelnuovo di Garfagnana, e altri due – un uomo di 39 anni e una donna di 33 – trasferiti in codice giallo all’ospedale San Luca di Lucca. Nessuno dei tre sarebbe in pericolo di vita.

Forti disagi per il traffico

L’incidente ha causato forti disagi al traffico, già a quell’ora piuttosto intenso lungo l’asse viario regionale. La circolazione è rimasta bloccata in entrambe le direzioni per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici, provocando lunghe code e rallentamenti soprattutto per chi si dirigeva verso Castelnuovo.

Le autorità stanno ora lavorando per chiarire le dinamiche dell’accaduto. Non è escluso che uno dei veicoli coinvolti abbia invaso la corsia opposta, ma solo le indagini dei carabinieri potranno stabilire eventuali responsabilità.

La sicurezza sulle strade

L’episodio riaccende i riflettori sulle condizioni di sicurezza della SR445, una strada già teatro in passato di numerosi incidenti.

Secondo le stime preliminari ACI-ISTAT, nel primo semestre del 2024 in Italia si sono verificati 80.057 incidenti stradali con lesioni a persone, con un aumento dello 0,9% rispetto allo stesso periodo del 2023. Le vittime entro il trentesimo giorno sono state 1.429, segnando un incremento del 4%. Già questi dati sottolineano la necessità di interventi strutturali e di maggiori controlli sul rispetto delle norme di circolazione per migliorare la sicurezza stradale.