Gaia Spa assume: candidature fino al 15 luglio | Come inviare la domanda

Il gestore idrico territoriale è alla ricerca di una figura professionale altamente qualificata: un energy manager.

Gaia Spa, gestore del servizio idrico in Versilia e in altre aree della Toscana nord-occidentale, ha aperto una selezione pubblica finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato e pieno di una figura professionale con il ruolo di energy manager.

La posizione prevede un inquadramento all’ottavo livello del contratto collettivo nazionale unico gas-acqua, con qualifica di impiegata o impiegato. La figura ricercata sarà responsabile dell’uso razionale dell’energia e della manutenzione degli impianti aziendali.

Tra le principali mansioni rientrano la definizione e gestione di interventi di efficientamento energetico, la riqualificazione di edifici e impianti, il rispetto degli obblighi normativi relativi a impianti elettrici, termici, di condizionamento, antincendio e attrezzature di lavoro. Inoltre, il ruolo prevede attività di direzione lavori, gestione dei contratti, supporto ai processi di finanziamento esterno, analisi dei consumi e redazione dei bilanci energetici.

L’obiettivo è promuovere un approccio sistemico all’efficienza energetica, integrando tecnica, normativa e sostenibilità. L’attività lavorativa si svolgerà prevalentemente in una delle sedi situate nel territorio costiero della provincia di Lucca, ma potranno anche essere richiesti spostamenti presso altre sedi aziendali, in base alle esigenze organizzative.

I requisiti per partecipare alla selezione

Possono candidarsi coloro che siano in possesso di una laurea in ingegneria elettrica, elettronica, meccanica, nucleare, industriale, dell’automazione o della sicurezza, in qualunque ordinamento, purché equipollente o equiparata ai sensi di legge.

Sono inoltre richiesti l’abilitazione alla sezione A dell’Ordine degli Ingegneri, la certificazione EGE (Esperto Gestione Energia) in corso di validità per i settori civile e industriale e la patente di guida di categoria B o superiore.

Come inviare la domanda per candidarsi

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite posta o PEC, entro e non oltre le ore 12 di martedì 15 luglio 2025.

Altri mezzi di trasmissione non saranno considerati validi e comporteranno l’esclusione automatica. Il bando completo, con tutte le istruzioni e la modulistica, è disponibile sul sito www.gaia-spa.it nella sezione “Selezione del personale – selezioni in corso“. Si tratta di un’occasione concreta per mettere le proprie competenze al servizio della transizione energetica.