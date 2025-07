Comune di Barga: pubblicato il bando per l’erogazione dei contributi affitti 2025 | Domande da presentare entro questa data

Famiglia felice in affitto - lagazzettadelserchio.it - Fonte: StockAdobe

Al fine di ottenere il ristoro, gli aspiranti aventi diritto dovranno formulare la richiesta entro il prossimo 14 agosto.

Il Comune di Barga ha ufficialmente aperto i termini per la presentazione delle domande relative al contributo affitto 2025. Si tratta di un intervento mirato a sostenere economicamente le famiglie che incontrano difficoltà nel pagamento del canone di locazione.

La notizia è stata diffusa dalla sindaca Caterina Campani e dall’assessora al sociale Maresa Andreotti, che hanno ribadito la volontà dell’amministrazione di mantenere alta l’attenzione sui bisogni delle fasce più deboli della popolazione, soprattutto in una fase storica ancora caratterizzata da incertezze economiche.

Anche per quest’anno, il Comune ha scelto di finanziare questa misura attingendo a risorse proprie. Per poter accedere al contributo è indispensabile essere residenti anagraficamente a Barga e abitare l’immobile per il quale si presenta la richiesta.

È inoltre necessario possedere un contratto di affitto regolarmente registrato e destinato ad uso abitativo. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 14 agosto 2025. Una volta raccolte tutte le istanze, verrà redatta una graduatoria suddivisa in due fasce economiche, secondo i parametri stabiliti dal bando.

I parametri di accesso al contributo

Rientrano nella fascia A coloro che presentano un ISE fino a 16.033,42 euro e che versano un canone di affitto pari ad almeno il 14% del proprio reddito.

La fascia B include chi ha un ISE compreso tra 16.033,42 e 32.456,72 euro, ma con un’incidenza del canone sul reddito non inferiore al 24%. In entrambi i casi, l’ISEE ordinario non deve superare i 16.500 euro. Le domande della fascia B saranno soddisfatte soltanto dopo aver garantito la copertura integrale delle richieste della fascia A.

Come e dove informarsi per il ristoro

Non possono partecipare i cittadini che già ricevono il contributo affitto tramite l’Assegno di Inclusione. Inoltre, il valore ISE da dichiarare deve essere riferito all’anno 2025.

La modulistica da compilare è disponibile sul sito ufficiale del Comune di Barga (www.comune.barga.lu.it) e presso gli uffici comunali di via di Mezzo e di Fornaci di Barga. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare ai numeri 0583/724732 o 0583/724748, oppure scrivere a m.ceccarelli@comunedibarga.it.