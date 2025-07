Jennifer Lopez ‘blinda’ Lucca: viabilità rivoluzionata per il concerto, ecco le strade chiuse e le aree sosta disponibili

Viabilità stravolta nel capolugo per uno dei concerti più attesi del festival di quest’estate: vediamo nel dettaglio come.

Lunedì 21 luglio Lucca ospiterà uno degli eventi più attesi dell’estate: il concerto di Jennifer Lopez, nell’ambito del Summer Festival. Attesi circa 15mila spettatori, e la macchina organizzativa è già in moto per gestire l’impatto sulla città.

La parola d’ordine, per chi vive o lavora in centro, sarà “attenzione alla viabilità“. Il Comune ha predisposto un piano straordinario di chiusure e deviazioni, presentato dal vice sindaco Fabio Barsanti e dagli assessori competenti.

Obiettivo: garantire sicurezza e fluidità al grande afflusso di pubblico, evitando caos e ingorghi. I divieti scatteranno a partire dalla mezzanotte di domenica 20 luglio. Da quel momento il Parcheggio Carducci sarà off-limits fino alle 8 di martedì 22, con divieto di sosta e rimozione forzata.

Stop anche su viale Carducci, viale Repubblica, viale Cavour e al sottopasso di viale San Concordio: qui, per attraversare, si dovrà utilizzare la passerella di Piazzale Risorgimento o il sottopasso della stazione. Dalle 8 di lunedì 21 fino alle 3 di martedì 22 luglio toccherà a porta San Pietro, piazzale Risorgimento, viale Regina Margherita e corso Garibaldi, dove gli stalli blu saranno gratuiti per i residenti.

Tutti i cambiamenti da domenica a martedì

Anche le Mura cambieranno volto: la passeggiata fra i baluardi San Paolino e Santa Maria sarà chiusa ai pedoni per tutta la giornata di lunedì.

Divieti specifici sono previsti in via Mazzino Montinari, via Carrara e via della Caserma. Chi arriva da sud dovrà utilizzare la variante di San Donato per raggiungere la circonvallazione nord. Sei le aree parcheggio straordinarie organizzate da Lucca Plus, prenotabili solo online.

Dove parcheggiare in città

Restano attivi anche i parecheggi ordinari, con tariffa estesa fino a mezzanotte. Per i residenti con permessi A1, A2 e A3 è prevista sosta gratuita in molte aree blu.

Chi possiede permessi A8, A9 o temporanei potrà entrare in ZTL da varchi alternativi. Infine, massima attenzione alla sicurezza: saranno 40 gli agenti della polizia municipale impegnati nei controlli, tra viabilità, bagarinaggio e merce contraffatta. Un grande sforzo per un evento che, inevitabilmente, cambierà per qualche ora il volto della città.