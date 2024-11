Prelievi al bancomat, se noti uno di questi particolari fermati e chiama la polizia: stai rischiando grosso

Attenzione a questo dettaglio che spesso non notiamo quando siamo allo sportello per prelevare. Può essere letale e dannoso per tutti.

Se fino a qualche anno fa si parlava solo ed esclusivamente di contanti per fare la spesa al supermercato, in un centro commerciale e al bar con gli amici, ora le cose sono nettamente cambiate.

Infatti, ormai è noto a tutti che si risente sempre di più la necessità di poter utilizzare carte elettroniche. Esse possono anche limitare la circolazione dei contanti e mettere un freno a tutti quegli evasori che se ne fregano delle norme antiriciclaggio.

In realtà, sembra che proprio in un futuro non così lontano possano pervenire delle grandissime novità in merito al discorso legato alla sicurezza delle carte di credito.

Se solitamente siamo abituati a digitare le 16 cifre per effettuare acquisti online, fra non molto, verranno istituiti dei token usa e getta. Questi saranno generati automaticamente al fine di rendere sempre di più il sistema sicuro e non manovrabile da eventuali hacker.

I link dannosi e pericolosi

A ciò va detto che comunque spesso e volentieri purtroppo sentiamo parlare di truffe ai danni di anziani o di persone meno avvezze con l’utilizzo dei sistemi online che attraverso alcuni acquisti fittizi, si ritrovano con la carta di credito letteralmente prosciugata.

Talvolta basta un semplice click per fare boom. Parafrasando uno degli ultimi successi musicali di Rose Villain, purtroppo, quando ci si ritrova a cliccare su un link non sicuro, l’esplosione in quel caso è la seguente. Essa avviene quando si accedono ai dati personali di una persona tra cui proprio il conto corrente. Ora però sembra che nelle ultime settimane a destare maggiore preoccupazione tra gli italiani ci sia un fattore che riguarda invece il prelievo ai bancomat.

Prelievi al bancomat, ecco quando e come farli in sicurezza

Quante volte si raccomanda alle persone di recarsi allo sportello accompagnate o comunque prestando attenzione e cura di chi hanno di fianco? Talvolta anche solo per digitare il codice Pin viene richiesta massima precisione e soprattutto cercare di mascherare i numeri digitati per evitare che micro telecamere possano intercettare quanto inserito. Ecco quello che negli ultimi giorni sta preoccupando e non poco i cittadini.

Stando a quanto riportato da cisl-bergamo.it, oltre alle precedenti raccomandazioni già fatte per la tutela del cittadino, ce ne sono delle altre essenziali. In primis sarebbe opportuno evitare di parlare con perfetti sconosciuti che sono lì nei paraggi e poi preferire i giorni infrasettimanali per recarsi a uno sportello.