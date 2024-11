WhatsApp, elimina la scritta “sta scrivendo”: ci metti un secondo | Finalmente nessuno saprà più cosa fai

WhatsApp ha cambiato le vite di molti, ma la reperibilità h24 non è sempre un bene e molti non la gradiscono.

Da quando l’app di messaggistica istantanea WhatsApp è nata, sembra che nessuno riesca più a farne a meno. Tutti che scrivono, fanno messaggi vocali fotografano momenti di vita da inviare agli amici.

Un modo molto bello per rimanere in contatto, ma per molte persone, questo eccesso di reperibilità è diventato un problema. Specialmente se la persona che invia messaggi pretende risposte immediate o controlla e scrive ogni volta che siete online.

Molti eludono il problema dando solo un’occhiata veloce allo schermo dello smartphone senza aprire i messaggi, solo per vedere se si tratta di qualcosa di urgente o se invece è l’amico particolarmente ciarliero che vuole parlare ad ogni costo.

Sicuramente questo genera stress, ed è indubbio che l’uso massivo del telefono generi uno stato di ansia. In media le persone trascorrono 4 ore della propria giornata al telefono, nel dedalo di WhatsApp, social e applicazioni varie e la sovrastimolazione da schermo è dannosa per la salute.

Sparire da WhatsApp

Esistono dei metodi per nascondere il messaggio “sta scrivendo” dall’applicazione di messagistica. In questo modo si può eludere la sorveglianza degli amici più curiosi che vogliono assolutamente risposte veloci.

Piccoli modi per evitare di sentirsi in dovere di parlare quando non si ha voglia e proteggersi.

I trucchi per non far capire se si sta scrivendo su WhatsApp

Per prima cosa dovete disabilitare la rete Wi–Fi o la connessione dati, per poi rispondere al testo. In questo modo il contatto che sta ricevendo la risposta non potrà sapere e capire se state digitando o meno a qualcuno una risposta. Con Android potete usare la risposta veloce tramite la notifica. Il modus operandi cambia a seconda del sistema operativo di cui si dispone. Per i cellulari Android, quando arriva un messaggio, bisogna cliccare su “rispondi” all’interno della notifica, scrivere il messaggio e poi premere invio. Così facendo non verrà mostrata la frase “sta scrivendo”, e non risulterete essere online.

Chi possiede il sistema operativo iOS, deve aprire la notifica premendo su “Mostra“, scrivere la risposta e inviarla. Anche in questo caso la scritta non verrà mostrata e il mittente apparirà offline. Seguendo questi piccoli semplici consigli riuscirete a rendere ancora più riservata la vostra presenza su WhatsApp ed evitare lo stress che potrebbe causarvi la troppa reperibilità.